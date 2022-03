Viendo la manifestaciones de los agricultores, tengo la sensación que algo no funciona, ya que les parece insuficiente lo que están percibiendo como asignación de agricultor activo en pago de las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y ganaderías. Todo ello muy contradictorio, posiblemente porque las asignaciones no son iguales por regiones o se entregan con anterioridad a los propietarios. Es posible que los que perciben las asignaciones no sean los mismos que realizan los trabajos en el mundo rural. Un ejemplo de ello son los campos que se siembran de girasoles y que posteriormente se dejan abandonados sin dar producción. Con el resultado que tenemos hoy de la subida del aceite por falta del mismo, siendo un país que puede producir perfectamente sus necesidades. Enrique Fernández Iniesta. VALÈNCIA.