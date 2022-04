Esta semana se ha hecho pública la noticia de que se ha completado la secuencia del genoma humano al 100%. Lo que NO dice la noticia es que España es el único país de la Unión Europea sin especialidad sanitaria de Genética ni para médicos, ni biólogos, farmacéuticos, ni químicos. Al NO existir dicha especialidad, NO existen plazas hospitalarias de Genética, ni bolsa de trabajo de genetistas, ni plazas MIR, BIR, FIR y QIR de Genética. Dicha especialidad debe crearse porque entre el 80 y 90 % de las Enfermedades Raras son de causa genética. Para una mejor asistencia de las mismas. La ministra Carolina Darias quiere impulsar una Estrategia Europea de Enfermedades Raras pero sin crear la especialidad. Esto es una chapuza. Hemos de luchar contra este anacronismo y poner a España en la Medicina del Siglo XXI