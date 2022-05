Apagada la ilusión sobre la final volvemos a la realidad del equipo. Yo, como muchos creo que al equipo le faltan jugadores, pero no es tan endeble como los resultados conseguidos, cinco partidos ganados en casa (vergonzoso) y en eso Bordalás tendrá algo que decir, pues se le ha puesto en un pedestal y los resultados contra equipos sobre el papel inferiores han dejado mucho que desear y no olvidemos que cuando hay partidos internacionales el Valencia se queda vacío, no sera tan malo el equipo. Se está jugando con la ilusión de la afición. En la parte de la directiva, un desastre, y en la deportiva, ahí está la clasificación.