Russell T Davies: "Hacía falta un Doctor Who para estos tiempos modernos"

Russell T Davies ha sido uno de los más sabios renovadores de una figura en permanente cambio: Doctor Who, ese Señor del Tiempo que lleva seis décadas viajando por el universo y las épocas en busca de desamparados a los que ayudar, casi siempre con algún acompañante no menos carismático. El creador del mítico drama gay 'Queer as folk' o, algo más adelante, 'Years & years' e 'It's a sin' se encargó de revivir la serie en 2005 y acabó lanzando con ella al estrellato a David Tennant, el Décimo Doctor, el más querido por el público. Tras un tiempo sin escribir guiones de la franquicia, retoma ahora los mandos de la TARDIS para presentar al primer Doctor Who negro de la historia: un brillante Ncuti Gatwa, el Eric de 'Sex education'. Los episodios empiezan a verse mañana sábado, día 11, en Disney+.

El secreto de la longevidad de 'Doctor Who' radica en la naturaleza de su protagonista, que puede encarnarse en otro cuerpo cuando muere. ¿Es la solución ideal para hacer la serie de ciencia ficción más larga de la historia según el libro Guinness de los récords?

Es algo increíble. Y no creo que allá por 1963 se dieran cuenta de la brillantez del concepto al que estaban dando forma. No debían ser conscientes del potencial de la serie para reinventarse a sí misma.

Hablamos de, seguramente, el personaje más fluido en la historia de la televisión. Y esa fluidez se extiende al género. ¿Diría que es de género no conforme? ¿De género fluido? ¿O solo es un extraterrestre más allá de cualquier categoría?

Es la persona más educada que existe. De modo que si alguien quiere considerarle un extraterrestre, estará de acuerdo con ello. Y si alguien le considera no binario, también aceptará ese calificativo. Pero esa cuestión no es una gran preocupación de la serie. Estamos todos muy sumergidos en la discusión sobre las políticas de género, algo que me parece importante y por lo que lucho día y noche, pero esta es ante todo una serie de aventuras, un espectáculo que puede disfrutar alguien de sesenta años o de seis.

Tampoco la raza es constante en el personaje. ¿Fue siempre la idea contar con un actor negro para esta nueva temporada? ¿O solo fueron en busca de la mejor opción posible?

Vimos a un montón de gente. Es uno de los mejores papeles que puedes tener en televisión, así que imagínese las colas que tuvimos ante nosotros. Tuvimos en cuenta a gente famosa, gente nueva, hombres, mujeres, gente blanca, un intérprete no binario… Había de todo. Desde fuera había la percepción de que era el momento de un Doctor negro, pero nosotros solo íbamos en busca de la mejor opción posible. Y cuando ves entrar por la puerta a Ncuti Gatwa, se disipan todas tus dudas. Era su momento; era el momento de convertirle en estrella. Ya lo había conseguido un poco con 'Sex education', pero con 'Doctor Who' llegará su consagración.

Ha dicho que quería a un héroe que "sintiera más", que fuera más abiertamente emocional. Esa parece una buena forma de llegar a las jóvenes generaciones, mucho más transparentes con sus emociones que la suya o la mía.

Trato con muchos estudiantes en mi día a día, como mentor u orador, y después de la pandemia empecé a ver muchos cambios y a preocuparme por la salud mental de los jóvenes. Son más delicados, más frágiles. Lo positivo es que también son más abiertos hablando de sus emociones. Si no se sienten bien, no lo ocultan. Hacía falta un Doctor Who para estos tiempos modernos, que tuviera un espectro más amplio de emociones y que no fuera tan sutil al mostrarlas. Viendo a Ncuti Gatwa desplegar su talento, sería absurdo decirle: ¿podrías ser un poco más contenido?

¿Cómo describiría a Millie Gibson, la nueva acompañante?

Su personaje, Ruby Sunday, es la humana de la historia; la persona maravillosamente corriente que se encuentra en las situaciones más inimaginables. Hace todas las preguntas que podrías hacerte como nuevo espectador. ¿Cómo viaja el Doctor en el tiempo? ¿Por qué viaja en el tiempo? ¿Qué es una cabina de policía? Porque, créame, en Gran Bretaña tampoco lo sabe nadie. En 2024, en nuestro país, una cabina de policía es básicamente el modo de locomoción de Doctor Who [la nave TARDIS]. Se supone que estaban en nuestras calles en los cincuenta y sesenta, pero ni siquiera yo me acuerdo de ellas [risas].

Con los especiales de 60º aniversario se trató de dar una nueva salida, algo más cariñosa, a una antigua acompañante, la Donna Noble de Catherine Tate. Estos episodios parecen incluir menos referencias al pasado.

Soy un fan de toda la vida, pero quiero avisar, sobre todo a los nuevos espectadores españoles, que es posible ver esta nueva serie sin preocuparse por el pasado, por los sesenta años anteriores. Yo tengo 61 años y no me preocupo por el pasado. No lo hagamos.

Los especiales citados tenían una sensibilidad muy 'queer': al Doctor le ponía Isaac Newton (Nathaniel Curtis) y veíamos al Juguetero (Neil Patrick Harris) marcarse un enorme baile con 'Spice up your life', de Spice Girls. Los nuevos episodios son también coloridos.

Es mi forma de escribir, es como veo el mundo. En 1999 inventé la serie 'Queer as folk', que fue, si se me permite decirlo, un punto y aparte en la representación 'queer' en televisión. Muchas veces se pone esa etiqueta a 'Doctor Who', pero cuando tienes seis años, eres incapaz de ver todo eso. Los adultos creemos que esta es una serie para adultos, pero para mí es importante que los niños puedan verla sin pensar en esas cuestiones por un segundo. Son aventuras de luchas con monstruos.

Yo diría que su visión de 'Doctor Who' se comunica a la perfección con el resto de su obra. No es tan difícil imaginar a la versión 2024 del personaje bailando en un club con la pandilla de 'It's a sin'. Ojalá viaje con la TARDIS a aquel Londres de los ochenta. O al Manchester de los 90 de 'Queer as folk'.

[ríe]. Cuando BBC vuelve a contar conmigo, o Disney+ se suma al proyecto, es para que escriba como yo escribo. No soy capaz de ponerme un disfraz. No podría aceptar las intenciones oscuras de otros. Tampoco es que nadie me lo haya pedido; sería absurdo que quisiera convertirme en héroe de mi propio relato cuando todo el mundo me ha dado tanta libertad. Estamos en una gran era de la televisión, en la que los guionistas son respetados, sus voces se respetan. Y se nos anima a decir lo que tengamos que decir.

Incluso bajo el paraguas de una franquicia, como la propia 'Doctor Who', se pueden escribir proyectos densos, políticos y personales, o si no véase lo que ha hecho Tony Gilroy en 'Andor', del universo 'Star Wars'.

Totalmente cierto. Soy un gran fan de 'Star Trek: Discovery', que me ha llevado hacia esa franquicia como ninguna otra de sus series hasta la fecha. Me encanta su diversidad. Michael Burnham [Sonequa Martin-Green] es el personaje más brillante con que me he topado en toda mi vida. Y lo bien que se lo pasan con los episodios musicales… Hoy en día no hay que pensárselo dos veces si quieres hacer un episodio musical. Muchas series los tienen. Corren buenos tiempos, eso está claro.

En el primer episodio de la nueva temporada, 'Space babies', aborda el drama de esos gobiernos que tratan de controlar las vidas reproductivas. ¿Incluye el resto de temporada otros muchos comentarios sociales y políticos?

Siempre hay alguna clase de comentario. Es una capa extra. Suelo hablar a los guionistas de 'Doctor Who' sobre Pixar: la amplitud emocional y la inteligencia con que abordan sus historias es increíble. Ese es al nivel al que aspiro. A tener no solo el comentario político, sino también las líneas de guion más inolvidables y los mejores gags.

