A veces me pregunto qué hacemos mal para perder siempre contra los vecinos del norte, ya se quedaron Eurodisney y ahora van a por Tesla. Creo que no nos perdonan que fuéramos el principio del fin además del 2 de Mayo de su emperador megalómano cuando el Palleter se levantó contra el mariscal Suchet y les dimos pal pelo, intentan desprestigiar sin pruebas como aquella vez que acusaron al tenista Nadal de doparse. Creo que todo es envidia de la mala, no soportan que alguien diga que Valencia es la mejor ciudad del mundo para vivir aunque discrepo pues quizá ese calificativo sea de alguien poco objetivo pero coincido en que es estupenda. En otro tiempo nos quemaban los camiones al pasar la frontera para ahogar nuestra economía y siguen intentándolo. No deseo mal a nadie y por eso espero que se les pase pronto el estreñimiento. Luis Almela. paterna.