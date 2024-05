Los asesores de vox

«...Vox tiene en la diputación seis asesores para dos diputados sin tarea...», dicen ustedes en su periódico. Parece ser, y como aceptado por la sociedad que estas noticias, de corrupción y abuso de poder han pasado a seguir - siéndonos escandalosos sí, pero siendo, también, con una normalidad ante la que no actuamos. Es decir, la clase política es endogenicamente corrupta. La malversación de fondos y la corrupción de relaciones son elementos constitutivos y normalizados en la estructura organizativa mayor y dirigente del país. El bien común es un cuento chino. Solo el poder. Pero el gran problema es que lo aceptamos, sin darnos cuenta que es insostenible el mantenimiento de una organización cuyo producto sea una entidad organizativa corrupta, es decir los políticos. Hay que cambiar el sistema, hay que ser conscientes que en la actualidad la democracia no funciona por la moral y el civismo imperante. El mal menor me dicen algunos con toda tranquilidad y ya les digo, que el mal menor es la llegada y decisión más inútil e inoperante. Alberto Barata. VALÈNCIA.