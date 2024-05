Generación Z

Boomers y anteriores generaciones, nos rompemos por todo, dramatizamos y necesitamos de atención constante, a pesar de que solo la pedimos cuando realmente nos hace falta. No somos más dramáticos que los adolescentes de otras décadas, sino que no nos escondemos ¿Qué tiene de malo? Luchamos por nuestros sueños y, por mucho que nos lamentemos y lloremos, no nos derrumbaremos.

Todas las generaciones precedentes deberían tener la mente abierta a los cambios y a los nuevos tiempos venideros. Es hora de dejar atrás estos y otros muchos prejuicios, aprendiendo a respetar, a la vez que brindemos nuestro apoyo, a todas las que están por venir.