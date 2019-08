Catalán: "Jugar los lunes y viernes no es un capricho de los clubes"

El conflicto por los horarios continúa a la espera de la resolución que dictaminará si se juega finalmente los lunes y viernes en el campeonato de Liga. Esa decisión se tomará el 7 de agosto, pero el presidente del Levante UD, Quico Catlán, ha vuelto a señalar tras la presentación de Óscar Duarte que es "un ataque frontal a nuestra salud financiera y económica, no es un capricho" que los clubes quieran jugar esos dos días.

Los derechos televisivos, en palabras del dirigente, son "el mayor activo" de muchos clubes, y por ello ha señalado que no se puede producir la eliminación de los compromisos firmados los lunes y viernes. Pese a ello, en caso de que finalmente el 7 de agosto se decida la exclusividad de los sábados y domingos como días de partido, el presidente no ha querido profundizar en qué decisiones se tomarán en señal de protesta, aunque sí que ha afirmado que no se van a permitir "posiciones tan contrarias a los intereses de todos los clubes".