"Son 3 puntazos, pero no miramos más allá"

El técnico del Levante, Paco López, manifestó tras el triunfo en el Ciutat de València ante el Mallorca que consiguieron un triunfo «importantísimo» pero que no piensa más allá. «Ahora mismo solo pienso que hemos sumados tres puntos importantísimos y no me paro a pensar si tenemos la mitad del camino de la salvación hecha. Pensamos en el cada partido y ahora nos centramos en Getafe y en tratar de sumar», dijo ante los medios.

«Ha sido un partido accidentado desde el primer minuto. Hacer dos cambios en el primer tiempo te condiciona bastante si tienes que hacer cambios tácticos es mucho más difícil y te condiciona en los finales de partido como se ha visto», añadió.

De la expulsión de Campaña dijo que no ha hablado con él porque cree que estas situaciones hay que tratarlas en frío, «aunque el primero que sabe que se ha equivocado es él, ya que a las pulsaciones y revoluciones que hay debemos ser mas inteligentes emocionalmente».

Del Mallorca dijo que hizo un buen partido. «Ya dije que tiene una propuesta muy buena de juego y nos ha dificultado», añadió Paco López, quien también comentó que la lesión de Melero «tienen mala pinta».



Moreno: «No merecimos perder»

El entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, dijo tras la derrode su equipo ante el Levante que tenía la sensación de que su equipo había hecho méritos para un resultado mejor.

«Sabíamos que era complicado en un campo difícil ante un buen rival pero creo que el equipo ha hecho merecimientos para lograr algo más, pero lo que valen son los goles a pesar de que me queda la sensación de haber hecho un trabajo para haber sacado algo mejor», dijo en rueda de prensa.

«Con esto no quito mérito al Levante», dijo Vicente Moreno, que se mostró sorprendido por el hecho de que no haya entrado el VAR en acción a pesar de «acciones claras como las que hemos sufrido hoy (por ayer) y que se han visto por televisión». «Insisto, ni me gusta quitar méritos al rival ni recurrir a excusas pero si ves la televisión no hay explicación para que no entre el VAR», añadió .

«Creo que hacemos muchas cosas bien y los chavales se lo dejan todo en el campo pero a veces las suerte no nos acompaña porque creo que en este momento de la temporada podíamos llevar algún punto más, Me sabe mal por los jugadores que no tengamos más premio», manifestó.