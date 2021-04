Una temporada con grandes números ligueros y semifinales de Copa del Rey no es una temporada cualquiera para Paco López. El grupo está en una situación tranquila en Primera, ha tenido que trabajar con «adversidades» en forma de lesiones y ha tenido grandes gestas como los triunfos en el Wanda o en Valdebebas ante el Real Madrid, pero a pesar de eso el entrenador señala que se habla poco de lo bien que se han hecho las cosas. «Este equipo está haciendo cosas importantes este año, pero a veces estar a 12 del descenso parece que no se le dé importancia. Se habla más cuando no ganamos un partido de la posible relajación o del dejarse ir o de valorar lo difícil que es lo que hace este equipo. Con todas las adversidades y problemas que ha tenido este equipo... No digo que no se valore, pero echo de menos al margen de la exigencia de ganar todos los partidos, el hecho de estar en la situación en la que estamos hay que darle valor. Puedo dar mil y una razones por las que el objetivo de ese club es ese. La salvación. En el fútbol eso sí con bajo presupuesto con esfuerzo, trabajo y tesón siempre hemos peleado y luchado. No hemos dicho que no se pueda conseguir. Esa es mi opinión y respeto todas». Con esas palabras, el jefe del banquillo de Orriols dejaba claro que «el vestuario está trabajando a un nivel altísimo. Lo dije la semana pasada y lo recalco ahora: están entrenando a un gran nivel». Por ello, Paco López se mostró ambicioso. «El objetivo de este equipo es ganar cada partido. Quedan 24 puntos y nuestra idea es lograr los 24 puntos. Pero miras calendario y ves... Villarreal, se puede perder contra ellos aunque trataremos de que no sea así. Luego Sevilla... lo que no me gusta es que se piense que este equipo se deja ir. Tenemos la salvación con las dos manos prácticamente cogida. A partir de ahí tratar de ganar el partido de Sevilla, Villarreal... este equipo no se va a relajar. Si perdemos será porque el rival es mejor. No voy a consentir nunca que ningún equipo se relaje», explicó, antes de hablar de la vuelta de, entre otras cosas, el próximo rival: el Villarreal de Emery.

«Quiero felicitar al Villarreal por su pase a semifinales de Europa League. A pesar de que se pueda pensar de que vienen con cansancio. Tienen una gran plantilla y pueden hacer dos equipos prácticamente. En ese sentido nos vamos a encontrar al mejor Villarreal. Un equipo que está hecho para todo lo que está consiguiendo. Un equipo que te somete con balón y que es muy difícil arrebatarle la posición».