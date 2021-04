Seis jornadas para competir y redondear una temporada positiva es lo que le queda al Levante por delante. El duelo ante el Sevilla fue el primer paso. Atrás quedó la debilidad defensiva mostrada ante el Villarreal. El equipo se mostró sólido. Le faltó ese ‘punch’ en fase ofensiva para poder sacar al menos un empate ante un Sevilla que está en plena pelea por LaLiga. A pesar del KO, Paco López se mostró también contento por esa mejoría en pocos días en Orriols. Y ahora el vestuario mira hacia el Elche con la mente puesta en volver a la senda del triunfo. Porque un triunfo volvería a calmar las aguas y haría ver de nuevo la realidad: el equipo lleva desde hace semanas tranquilo y con la permanencia en el bolsillo. Y eso, por segundo año consecutivo, es una de las grandes victorias del técnico de Silla.

El jefe del banquillo granota ha logrado el objetivo por cuarta temporada consecutiva. Cuatro años al frente del equipo y cuatro logrando la salvación. El único ‘pero’ llegó tal vez en el segundo curso, cuando el Levante tuvo que viajar a Montilivi casi con la soga al cuello después de un curso de buen fútbol y de ventajas que se fueron evaporando durante los partidos. Sin embargo, el equipo aprendió la lección y por segunda temporada consecutiva ha encontrado tranquilidad y calma. Y es que después de solo 3 puntos de los últimos 12, el cuadro granota aún tiene una ventaja enorme sobre el descenso. Pero más allá de números, y visto lo visto en una balanza, el cuadro dirigido por Paco López demostró ante el Sevilla que quiere competir. No estuvo cerca del gol, pero atrás sí se mostró sólido y Cárdenas, impecable en las dos que tuvo que intervenir, no tuvo que ser el del Wanda porque no hizo falta.

Por eso el encuentro ante el Elche se antoja tan importante desde el punto de vista anímico. El duelo ante el Sevilla sirvió para volver a competir y demostrar que el Levante, más allá del acierto o de la estética, encontró ese puntito más de orden. Sin Campaña, Vukcevic, Miramón, Clerc y Radoja, cinco futbolistas que podrían ser perfectamente titulares. Con Melero entre algodones y con Roger arrastrando problemas físicos.

Tras el duelo contra el Sevilla, al Levante le quedan únicamente dos encuentros en el Ciutat: Barcelona y Cádiz. El balance hasta la fecha es positivo y es que el cuadro granota ha disputado 15 duelos en Orriols -dos los jugó en La Cerámica- y los resultados son de 5 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas. Hasta hace escasamente hace un mes, el equipo de Paco López solo había perdido uno en casa, Osasuna, pero ahora ha caído ante Huesca, Villarreal y Sevilla.