El déficit financiero que tiene a sus espaldas el Levante no solo afecta en el plano económico, sino también en el deportivo. La necesidad de dar salida a los descartes e, incluso, de hacer una venta convincente en cuanto a cantidades en el presente mercado de fichajes, aumenta con el paso de los días pese a que los precedentes no hayan sido satisfactorios. Nombres que están marcados en rojo como el de Vukcevic o el de Sergio León siguen sin recibir intereses y ningún club ha dado el paso de querer abonar un traspaso satisfactorio por los que más cartel poseen. El Niza presentó dos distintas ofertas por De Frutos, pero, además de entrar en los planes de la temporada que está a punto de arrancar, ni una ni otra remediaba la deuda de la entidad granota, más allá de que el Real Madrid tiene la mitad de los derechos del extremo.

A falta de tres semanas para que el balón 21/22 del campeonato doméstico eche a rodar, Paco López, a día de hoy, no podría completar una lista de dieciocho futbolistas (el mínimo exigible) para afrontar cualquier compromiso de LaLiga Santander. Dieciséis son los jugadores inscritos en la actualidad en los parámetros de la competición nacional de los treinta y uno que se encuentran trabajando en pretemporada. Encima, muchos de los que están apuntados desprenden aristas (por ejemplo, los descartes Coke, Vukcevic, Sergio León o los destinados a salir en calidad de ventas como Bardhi o Vezo), mientras, en el marco de los que no están alistados, existen ausencias significativas. La más llamativa, la de José Luis Morales. El club, al firmar un nuevo contrato en febrero del ejercicio anterior con «El Comandante», no dispone de margen para añadir a una de sus máximas estrellas a la plantilla que competirá en la élite nacional oficialmente.

Si el «11» se halla en un contexto en el que su ampliación contractual le impide disfrutar de minutos en la máxima categoría del fútbol español, salvo cambio de rumbo del club ante las urgencias económicas, misma situación vive gran parte de la defensa. Óscar Duarte, Sergio Postigo y Duarte, renovados a lo largo del curso 20/21 (los dos primeros por y el tercero por consenso de la dirección deportiva), tienen la barrera del Fair Play al adquirir nuevos contratos. Entretanto, ninguna de las tres incorporaciones puede debutar como futbolista del Levante en LaLiga. El área técnica tiene todavía la tarea de registrar a Soldado, Franquesa y Brugué para formalizar la llegada de todos ellos a pleno derecho. Pese a ser refuerzos de la entidad, ninguno podría ayudar al equipo levantinista a conseguir la salvación hasta que el Fair Play Financiero se sanee. De los porteros, el único que permanece en la lista de la Primera División es Aitor Fernández. Koke Vegas, recién vuelto de su cesión en el Mallorca, y Cárdenas, inmerso en una renovación de contrato, no aparecen entre los elegidos.

Con Hernani como hombre discordante, en las ausencias destacan los «chavales» que vienen desde categorías inferiores, donde resaltan Pepelu y Pablo Martínez: dos futbolistas que regresan al club tras crecer en Guimaraes y en Miranda respectivamente. Blesa, Cantero y Ferni tampoco están inscritos, aunque falta por descifrar qué decisión tomará el club sobre ellos: si mantenerlos en plantilla o buscar cesión para no contar las progresiones deportivas de todos ellos.