Lluvia de ofrecimientos para la defensa

La posición de central es una de las demarcaciones más calientes de un Levante en periodo de reconstrucción. La sangría de goles encajados (41), cifra que lo sitúa como el equipo de LaLiga Santander que más goles ha recibido hasta la fecha, obliga al club a reaccionar durante la ventana de transferencias para echar el cerrojo en la portería. Tiempo en el que las oficinas del Ciutat de València echarán humo en busca de soluciones que ayuden a su equipo a aumentar el nivel. Sin embargo, ante la necesidad, Orriols ha recibido múltiples ofrecimientos en la retaguardia que se analizan para averiguar si sus características se ajustan con lo que se rastrea en enero. Después de ver cómo Diego Godín firmó por el Atlético Mineiro, Siovas, Luis Abraham, Cáceres y Sidnei, tal y como ha podido saber Levante-EMV, están sobre la mesa y son algunas de las opciones que baraja el Levante en su intento de cortar la hemorragia atrás. Un quebradero de cabeza constante desde tiempos inmemoriales.

El central griego irrumpe en el ecosistema del Ciutat de València en condición de agente libre tras haber rescindido con el Huesca sobre la bocina del mercado de fichajes estival. Su primera mitad de la temporada pasada no desentonó, pero, en la segunda vuelta, fue uno de los artífices por los que en la ciudad aragonesa soñó con lograr una permanencia que se esfumó en la última jornada. Sin embargo, sus dos experiencias más recientes en la élite del fútbol español son desfavorables, ya que, además de descender con el combinado del Alcoraz, también bajó a Segunda División con el Leganés en 2020.

Por otra parte, Luis Abraham se encuentra también encima de la mesa levantinista. El central, que actualmente milita en el Granada, no cuenta para Robert Moreno y sus participaciones han sido intermitentes. 559 minutos en liga y 89 en Copa del Rey son las estadísticas que claman una salida del estadio de Los Cármenes. A sus veinticinco años, el defensa peruano, pese a que llegó a la ciudad andaluza con buenas referencias tras su etapa en Argentina de la mano del Vélez Sarsfield, busca una salida y sus servicios han sido ofrecidos al Levante. Además, es un defensa de pie zurdo, perfil que, desde la salida de Chema Rodríguez, no ha aparecido en Orriols.

No obstante, no son las únicas opciones para el centro de la defensa. Martín Cáceres, del Cagliari, y Sidnei, agente libre, están también en la lista de ofrecimientos que ha recibido el club en las últimas fechas. El uruguayo, aunque haya jugado catorce partidos con el club de Cerdeña, sus prestaciones no convencen y está en la rampa de salida, también, con la finalidad de reforzar a una plantilla que se encuentra en posiciones de descenso a Serie B. Mientras, el brasileño se encuentra en el escaparate de futbolistas sin equipo tras truncarse su fichaje por el Cruzeiro. Trece días después de llegar a un acuerdo con los de Belo Horizonte, Ronaldo Nazario, quien entremedias compró al club, decidió frenar su incorporación ya que el club, en una grave situación económica, no pudo asumir su ficha. Motivo por el que su nombre está en las oficinas del Ciutat de València.

Pese a ello, independientemente de quién llegue al final, el Levante no podrá abordar ninguna operación hasta que no ajuste sus cuentas. Pablo Martínez y Álex Blesa pueden ser los próximos en salir, aunque en calidad de cedidos.