La victoria contra el Rayo Vallecano dejó un sabor amargo, ya que los tres puntos no tendrán ninguna trascendencia en el marcador. Alessio Lisci no ocultó su tristeza, sabiendo que si su equipo hubiera tenido un golpe de fortuna, o un poco más de tiempo, el destino hubiera sido diferente. «Nos han faltado un par de jornadas, pero hemos llegado a estar a -13, nadie se esperaba llegar hasta este punto. El problema es que hacemos la tercera mejor segunda vuelta de la historia del Levante, pero no compensa los 8 puntos de la ida. No estoy echando la culpa a los entrenadores anteriores porque yo también he participado en la ida. Hemos arrancado tarde, todos, y esto es lo que pasa. Es el fútbol, si después de 38 jornadas no cumples, te mereces descender. No le podemos dar más vueltas», dijo Alessio Lisci en rueda de prensa.

Pese a ello, el entrenador del conjunto levantinista no le quiso quitar valor al triunfo, en el que fue un encuentro con mucho ritmo. «Sí, es bonito, y más cuando has descendido. No has cumplido con tus deberes, entonces lo mínimo que podíamos hacer era intentar acabar bien. Nos hemos despedido con dos victorias, haciendo muy buenos números en la vuelta. No nos da consuelo por lo que ha pasado, pero por lo menos es un pequeño alcance. Ha sido un partido de final de año, donde los dos equipos nos hemos dedicado más a atacar que a defender. Se han visto muchas transiciones. Hemos tenido ese punto de suerte, hemos parado las ocasiones de ellos que les podían volver a meter en el partido y hemos tenido bastante acierto en fase ofensiva. Ha sido un partido bonito de ambos equipos y se despide bien la temporada», dijo. Roger Martí hizo balance Por otra parte, Roger Martí confesó que el descenso fue una lástima, y pese a que no había nada en juego, querían darle una alegría a los suyos. «Ha sido una pena el descenso. Arrancamos tarde, la primera vuelta nos fastidió mucho y al final no ha podido ser, pero hay que aprender errores y seguir. Ahora toca desconectar, que también es importante, porque la temporada ha sido dura. Sabíamos que estábamos descendidos pero en este final nos propusimos dar la cara, sacar el orgullo y brindar alguna victoria a la afición», reconoció el Pistolero en Movistar +.