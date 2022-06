Una semana después de dar pistoletazo de salida a la campaña de abonos, de manera telemática y solo para las renovaciones, el Levante finalizó su primer día de captación presencial con un registro positivo de cara a una temporada en la que las ilusiones granotas pasan por el ascenso a Primera División. Más de 3.000 aficionados ya tienen su pase para el curso 22/23 y están preparados para llevar en volandas al equipo de Mehdi Nafti de nuevo a la élite. Tras siete días donde la única posibilidad de adquirir el pase fue a través de renovaciones y de forma online, la segunda semana empezó con una gran respuesta y con buenos números pese al descenso de categoría. Un balance satisfactorio y unas cifras que esperan que sigan en aumento, con la esperanza de llegar a la primera jornada de campeonato con una fuerte masa social con la que empezar a pelear por la vuelta a LaLiga Santander lo más pronto posible.

El primer día para las altas y renovaciones en el Ciutat de València dejó colas desde primera hora de la mañana. Pese a que darle continuidad al abono se pudo hacer a través de la página web granota, muchos seguidores esperaron a que se pudiera realizar desde el estadio por la esencia que les produce el feudo de Orriols, aunque hubo casos donde las ganas, incluso, sobrepasaron límites horarios. «A las siete menos cuarto ya estaba aquí. Todos los años lo hago. Me gusta ser la primera. Soy muy levantinista. No me he perdido ningún partido desde que estaban en el campo de Vallejo», dijo Rosario, la primera aficionada en llevarse su abono a casa, en los canales oficiales del Levante UD.

La fiel seguidora marcó en rojo el día de ayer para ampliar su vinculación con el Levante, al igual que Sergio, Berna, Irina y Pau. Procedentes de Gandía, los cuatro hicieron más de 100 kilómetros entre ida y vuelta para matar el gusanillo de la renovación. Desde bien temprano y sin importar la distancia. Según el punto de vista de Berna, pisar el Ciutat y conseguir, otro año más, el pase es una sensación indescriptible. «Nosotros venimos de Gandía. Podríamos haber renovado el pase online, pero la esencia que tiene el Levante y sus colores… Nos hemos levantado a las 6:30 de la mañana para ir al campo a renovar de las ganas que tenemos de animar como los que más», dijo Berna en LUD Media.

Sin embargo, en el primer día de campaña presencial, las altas han ocupado un porcentaje considerable y han dejado historias donde la emotividad y el sentimiento hacia el Levante han sido el motor para estrechar vínculos con el club a través de un abono. Sergio, joven aficionado levantinista, vivirá los partidos de la próxima temporada junto a su padre, Fernando, después de que le concediese el deseo que pidió por su cumpleaños. «Desde pequeño tenía claro que le gustaba el Levante. Después de que me lo pidiese, su regalo de cumpleaños ha sido ser socio del Levante. Le daba igual la categoría, lo único que quería era ver a su equipo», contó Fernando junto a su hijo, Sergio, quien podrá vivir de cerca los partidos de su equipo con la ilusión de celebrar un ascenso.