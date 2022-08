El Levante se encuentra en óptimas condiciones de abordar la séptima incorporación del proyecto del ascenso. Dos semanas después de iniciar su proceso hacia un nuevo contrato en una trayectoria profesional mermada por las lesiones, Charly Musonda no solo empieza a ver la luz al final del túnel, sino que está listo para sumarse a las filas dirigidas por Mehdi Nafti tras superar el periodo de prueba con el que aterrizó en la Ciudad Deportiva de Buñol. El futbolista belga, más allá de las «agujetas» a las que hizo alusión el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Huesca, transmite buenas sensaciones, ningún resentimiento o dolencia y máxima voluntad de sumar para el equipo. Tras tras comprobar que su físico no tiene inconveniente alguno, el club, el jugador y su entorno están preparados para unir sus caminos y firmar una vinculación que no se demorará en el tiempo, a la espera de saber cuándo el canterano del Chelsea se encontrará dispuesto para competir en partido oficial.

El visto bueno del fichaje de Musonda por el Levante llega después de un periodo de prueba al que se incorporó a finales de julio, después de que el club firmase a Femenías, Álex Muñoz, Montiel, Wesley Moraes, Vicente Iborra y dejase perfilado el acuerdo para hacerse con los servicios de Róber Ibáñez. El nacido en Bruselas puso punto y final a una década formando parte de unas de las canteras más potentes de Inglaterra tras sufrir dos roturas de rodilla que frenaron en seco una trayectoria que iba hacia arriba.