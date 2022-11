Como si de un golpe aire fresco se tratase, el rendimiento de De Frutos le está dando alas a un Levante que vuelve a posicionarse como un serio candidato al ascenso después de conseguir cuatro victorias de manera consecutiva. La escalada del equipo levantinista hacia la cuarta posición contiene multitud de factores, pero el nivel del ‘18’, en crecimiento constante desde que dejó atrás sus molestias en el ligamento lisfranc del pie derecho, tiene un notable grado de importancia en medio de una racha de triunfos que aspira a ser prolongada en Los Cármenes. Su diana ante el Sporting de Gijón, ejecutada desde la astucia y la picardía, confirmó que la versión más diferencial del extremo está de regreso y que se postula como una arma de gran peligro a favor del cuadro de Orriols. Ya sea partiendo desde la derecha, su posición habitual, o actuando a pierna cambiada. Sin duda, la mejor noticia para un Levante que apostó por retener a sus mejores futbolistas, renunciando a ingresos económicos que servirían para encajar números, y donde De Frutos ocupa un lugar de privilegio entre la que, para muchos, es la mejor plantilla de la categoría de plata a nivel nacional.

El Ciutat de València tuvo que esperar hasta el primer tercio de la temporada para volver a disfrutar de un jugador diferencial. Echó de menos sus zancadas, sus carreras galopantes, su verticalidad y su capacidad para llevar el esférico cosido al pie. Incluso, dio por hecho, ante sus cualidades técnicas, que no volvería a disfrutar de sus prestaciones debido a la cotización que posee en el mercado. Sin embargo, Orriols goza de la presencia de un Jorge De Frutos que apunta alto nuevamente. El nacido en Navares de Enmedio, tras quedarse con la miel en los labios frente al Leganés, estrenó su cuenta goleadora en Can Misses y la duplicó, una semana después, ante el Sporting. Su marca la temporada pasada fue de cuatro dianas, y en una categoría inferior, suspira por contar con mejores números a la vez que recupera su instinto rematador pese a que no sea su fuerte. No obstante, y más allá de cómo evoluciones sus cifras este curso, la voluntad del segoviano es la de que su aportación sobre el verde beneficio a un grupo moldeado para ascender a Primera. Después de abandonar su lesión en el ligamento lisfranc del pie, Jorge De Frutos rinde de manera satisfactoria tras dejar atrás un verano mentalmente exigente. En el que el Levante quiso poner en valor a su mayor activo frente al fuerte interés del Levante no solo en ficharlo, sino en disminuir su precio difamando sobre su estado físico. La cabeza del ‘18’ no solo está limpia, sino que está cien por cien mentalizada y comprometida con la causa de su equipo. Sus últimos partidos son la clara prueba de ello.

«Hablé con él. Sé su situación. Es un jugador que trabaja como el que más y al final llega la recompensa. Si juega y lo hace como lo está haciendo ojalá tengamos De Frutos para mucho tiempo. Está con los cinco sentidos en el Levante. Nos está ayudando. Es joven y tiene que seguir madurando», aseguró Javi Calleja en rueda de prensa.