En la posición de central llegó Nikola Maras para darle un punto de solidez y no perder potencial con la marcha de Vezo, y como el propio serbio aseguró en su presentación, «me siento preparado y estoy listo para jugar ya». «El equipo me ilusiona mucho. Yo estaré para cuando el entrenador me necesite. Estoy entrenando fuerte y conociendo a mis compañeros. Me siento preparado y estoy listo. Me faltan partidos pero estoy para jugar ya entrenando con el grupo (tras recuperarse de una lesión)», comentó.

El futbolista se mostró contento de vestir los colores azulgranas del Levante y comentó cuáles eran sus virtudes y qué podía ofrecer: «Como futbolista no me gusta mucho hablar de mí. Puedo aportar máximo rigor, máxima solidez defensiva. Puedo aportar al equipo mucho en este aspecto del juego. Juego aéreo, agresividad en el equipo, estar siempre pendiente y mucha concentración. Quiero darlo todo en cada partido y entrenamiento. Quiero aportar en entrenamientos y partidos», reconoció el futbolista serbio. El nuevo ‘14’ ha reconocido que no ha seguido mucho al equipo antes, «pero lo que me han transmitido es que hay calidad, gente rápida y con ganas». «Esto debe ser nuestra gasolina en esta lucha. En Segunda División todo es muy largo y difícil. Hay muchos equipos y aprietan todos. Creo que tenemos posibilidades reales para luchar por ascender. Dependerá de los próximos partidos y de cómo lleguemos al tramo final. Si es para llegar al ascenso directo, si es para pasar al playoff. Hay muchas oportunidades y este equipo tan joven lo merece. También la afición. Creo que podemos hacer las cosas bien», dijo el nuevo jugador granota.