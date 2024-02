El Levante empató contra el Leganés en un partido en el que solo valía ganar. Sobre todo por lo anímico. En líneas generales, el equipo hizo una buena primera parte pero de nuevo bajó su rendimiento en el segundo tiempo e incluso pudo perder el partido. Capa, uno de los jugadores veteranos, dejó claro qué hay cosas que se deben mejorar. «Todo lo que sea sumar es bueno. Contra un rival directo de ascenso, no recortarle duele, pero con nuestra gente lo que queríamos era los tres puntos. Buena primera parte del equipo y nos ha faltado el gol. La segunda cuando pasaban los minutos, el equipo se notaba más cansado de lo normal y creo que ha sido eso lo más relevante», señaló.

A pesar de eso, el jugador no tenía claro dónde podía estar el problema, más allá del tema de la resistencia. «Creo que físicamente, nos pasa en muchos partidos y no sé el motivo, damos un pasito atrás en lugar de darlo al frente como deberíamos hacer. Está ahí el detalle», señaló, quien dejó claro que en lo personal sí está cada vez más cómodo. «Me noto cada vez mejor, aunque en el choque contra el Leganés he llegado cansado al final del partido. Espero poder en algún momento poder estrenarme o dar alguna asistencia pudiendo llegar arriba», explicó.

En cualquier caso, antes de terminar con sus respuestas, Capa fue claro y apunto a la falta de oficio. «Nos falta ser más perros viejos, tocar, coger... somos un poco madres... se puede decir. En algunos partidos sí nos falta casta y mala hostia», señaló.