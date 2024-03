Volantazo a Primera en Oviedo

El fútbol, aunque no lo parezca, da segundas oportunidades. Siempre, pese a que la realidad nuble el margen para reaccionar. El Levante, por su bien, y el de toda la gente que lo rodea, suspira por tener una alegría después de dos años navegando en la inestabilidad y en la tristeza deportiva. Por mucho que se quiera esquivar y el discurso sea prudente, el Ciutat de València sueña con volver a Primera División y va a poner todos sus esfuerzos en conseguirlo. Y, por mucho que haya dudas, hay margen de maniobra y tiempo para enderezar el rumbo en la clasificación.

Una semana después de lo previsto, debido al aplazamiento de la cita contra el Andorra por la tragedia de Campanar, el Levante arranca una nueva andadura con la ilusión de que sea definitiva. Con la intención de que no hayan más volantazos en su trayecto. De la mano de Miñambres, encargado de sacar el barco a flote después de la destitución de Javi Calleja, los granotas afrontan en el Carlos Tartiene la primera prueba de su remontada hacia los puestos de promoción de ascenso a Primera División, a cuatro unidades de distancia pero con un partido menos.

El antídoto de la escalada, tras ser respaldado por las altas esferas del club, es un Felipe Miñambres que compaginará sus tareas de director deportivo con el deber de levantar, desde el banquillo, a una plantilla que arrastra cinco jornadas sin lograr la victoria. El astorgano baja nuevamente al área técnica después de su breve periplo en octubre de 2022, donde ocupó la banqueta en el intervalo desde que cesó a Mehdi Nafti y contrató a Javi Calleja. El levantinismo se encuentra expectante por cómo el ex del Celta pretende revertir la dinámica del Levante. Sobre todo, al tratarse de la persona que moldeó la plantilla actual mediante una planificación deportiva «excelente» a través de un «esfuerzo titánico para que entre dinero en el club», tal y como indicó Maribel Vilaplana tras el cierre del mercado estival.

Inmersos en una nueva etapa, el Ciutat de València empieza desde cero su esprint a la élite. También los jugadores, que tienen la oportunidad de asentarse en el once o de convencer a su nuevo entrenador para contar con más protagonismo. Con vistas al partido en el Carlos Tartiere, los cambios, mayoritariamente, habitarán en la media, donde se espera que Pablo Martínez desplace su posición al centro del campo mientras Andrés García gana enteros para partir desde la derecha. Carlos Álvarez, pese a ello, sería reubicado sobre el terreno de juego. La incógnita pasa por cuál será su delantera: Bouldini, Dani Gómez y Fabrício pelearán por dos puestos en punta de lanza. Todo, para asaltar un Carlos Tartiere donde el Oviedo no conoce la derrota desde finales de septiembre. Estadística que le ha aupado a la pomada de la promoción tras la llegada de Luis Carrión. No en vano, el Levante no quiere más excusas. Su trayecto hacia la élite arranca en el Carlos Tartiere.