El Ciutat se aferra a su último punto de inflexión contra el Elche

El Levante se reencuentra con el Ciutat de València consciente de que no puede desaprovechar más oportunidades en su escalada hacia el ascenso a Primera División. En su última visita, correspondiente a la temporada 21/22, el equipo franjiverde aterrizó en el estadio del Levante con cuatro victorias, dos empates (uno de ellos en el Santiago Bernabéu) y una derrota. Su encuentro ante los granotas se postuló como un momento idóneo para seguir sumando, ya que su rival ocupaba la última plaza y se situaba a la desesperanzadora distancia nueve puntos con la permanencia. No obstante, el cuadro levantinista no se dejó llevar por su situación, tiró de orgullo y cosechó una victoria tan contundente como revitalizante (3-0), que dio pie a creer en un milagro que, pese a su elevada dificultad, estuvo vivo hasta la antepenúltima jornada.

Dos años después de aquella noche, el Levante recibe al Elche teniéndolo a la misma distancia (9) que estaba de la permanencia en 2022 cuando jugaron contra ellos. La segunda plaza que ocupan los ilicitanos es un lugar paradisíaco en Orriols. Y más, en una Segunda donde cada vez son más los opositores a una de las tres vacantes para estar en la élite el próximo curso liguero. No en vano, mientras el play-off se mantiene a cinco unidades de diferencia, los de Felipe Miñambres afrontan el que será un partido difícil, pero donde sumar de tres es obligatorio para continuar en la pomada.