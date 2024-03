El Levante pasa por el aro de un insuperable Barça (0-5)

La euforia provocada por la apoteósica victoria contra el Betis no tuvo su efecto en otro día grande para el fútbol femenino, con 10.384 espectadores en el presenciando a su equipo y con dos conjuntos que ocupan las plazas de privilegio de la Liga F. El Levante peleó no solo por vivir una tarde para el recuerdo, sino también para hacerse fuerte en una tercera posición que no se debe de escapar. No obstante, el conjunto de Sánchez Vera no tuvo ninguna posibilidad de tumbar a un Barça que no se cansa de arrollar por donde pasa, que asestó una derrota dolorosa en el coliseo de Orriols y que demostró la enorme diferencia que existe al tratarse de un conjunto muy superior al resto de mortales en el fútbol femenino.

El Levante, pese a tener como último precedente su empate en el Johan Cruyff y sentirse con fuerzas de tutear al mejor equipo del mundo, perdió ante el Barça por cinco goles a cero y se quedó con las ganas de vivir otra tarde de ensueño en el Ciutat. Más allá de que entre dentro de las estadísticas, la derrota de las de José Luis Sánchez Vera coloca la tercera plaza en una situación delicada tras los resultados producidos en la presente jornada. Con 43 puntos para las granotas, la victoria del Atlético de Madrid provoca que la diferencia entre el sueño de estar en Champions y la indolencia sea de una unidad. Superado el mal trago culé, no queda otra que ir a por todas en lo que queda de temporada. Si no, la máxima competición continental se escapará.

El Ciutat de València, volcado con su Femenino, auguró una tarde ilusionante en Orriols, pero la fiesta quedó empañada instantes después de que la colegiada diese comienzo al encuentro. Es una evidencia que el Barça es infinitamente superior al resto de contrincantes, pese a que el Levante se negase a darle la razón al mundo del fútbol. Sin embargo, el combinado de Jonatan Giráldez no le dio apenas margen a las granotas tras adelantarse en el luminoso en el minuto 2. Claudia Pina, que se movió como pez en el agua por las proximidades del área, filtró un balón raso al área que, tras ser punteado por Salma Paralluelo para superar a Tarazona, terminó en el fondo de las mallas después de que Bruma finalizase en línea de gol.

El revés que encajó el equipo dirigido por Sánchez Vera no alteró ni su plan de partido ni la personalidad de sus jugadoras, que se negaron a ser aplastadas por el rodillo culé. Las intentonas granotas nacieron desde el contraataque, con Alba Redondo y Gabi Nunes como principales ejecutoras de la verticalidad, pero las azulgranas apagaron rápidamente el ímpetu del Levante. Mientras, el Barça siguió a la suya. Sin frenar sus embestidas y queriendo un premio mayor. Andrea Tarazona, pese a su juventud, aguantó el tipo e hizo grandísimas paradas, pero el asedio visitante fue casi imposible de superar.

Primero le negó el gol a Alexia Putellas, al sacar con el hombro un lanzamiento a bocajarro de la ‘11’ y finalizando una gran jugada de Ona Batlle. Antes del tiempo de descanso, puso en pie a los presentes en el coliseo de Orriols con una triple parada: primero, haciéndose grande ante dos disparos de Salma y, en la misma jugada, negándole el gol a Mariona con una notable intervención. No obstante, el vendaval procedente de la Capital Condal fue imparable, y antes del paso por vestuarios, Salma, domando el esférico dentro del área, y sin oposición tras un envío de Vicky López con el que superó la línea defensiva, superó a la ‘36’.

La primera parte del Levante fue insuficiente. De hecho, no probó los guantes de Sandra Paños en el transcurso del primer asalto. Pese a su idea de jugar desde atrás, de circular rápidamente el balón y de contragolpear, lo más cerca que se quedó de intimidar la portería de la exmeta levantinista fue una arrancada de Alba Redondo, con la que hizo frente a Paños, pero, en el momento de finalizar, Vicky López le arrebató el cuero. Con ánimo de cambiar el guion o, como mínimo, acercarse a un Barça muy superior, el Levante volvió a pisar el terreno de juego con esa intención, pero su rival no le dio ni un margen mínimo. Es más, aumentó su renta en el marcador casi sin despeinarse.

Bruma, con un zurdazo desde lejos del área, batió a una Tarazona impotente ante el ciclón. Antes del minuto 60, las de Jonatan Giráldez hicieron el cuarto por mediación de Salma, quien, mientras Silvia Lloris y Tarazona intentaron detener la internada de Vicky López, aprovechó el balón que se quedó muerto procedente de su compañera. Y, sin tiempo de asimilar la inferioridad, el Levante encajó el quinto después de una triangulación del Barça a pelota parada: la puso Claudia Pina en el corazón del área, Marta Torrejón cambió el sentido del envío de manera horizontal y Martina finalizó en boca de gol.

Demasiados reveses para un Levante que, tras lograr una revitalizante victoria ante el Betis, apenas un caracoleo de Gabi Nunes dentro del área fue el generador de un conjunto que, pese a todo, cayó con la intención de que su orgullo no se tambalease. Apretó, defendió con uñas y dientes e intentó minimizar las virtudes de un Barça que no se cansa de pasar su rodillo en cada estadio por el que pasa.