Alfafar renueva el Bono Comercio para dinamizar la actividad comercial local

El Ayuntamiento de Alfafar, a través de la concejalía de Comercio, ha publicado, un año más, la campaña «Bono Comercio», que podrá solicitarse y gastarse a partir del próximo 6 de mayo y hasta el 30 de septiembre, o hasta agotar el crédito presupuestario.

A las personas beneficiarias de las ayudas se les entregará un bono por valor de 50 euros dividido en tres fracciones de 10 euros y cuatro de 5 euros.

Estos 50 euros deberán ser canjeados en compras por el doble de su importe. Por ejemplo, para canjear un vale de 10 euros, el gasto mínimo de la compra deberá ser de 20 euros. De esta forma, 50 euros son aportados por la persona beneficiaria y 50 euros son pagados mediante el bono. Además, su utilización será compatible con cualquier descuento, oferta o rebaja disponible en el comercio adherido para el producto que se desea adquirir.

¿Cómo presentar el bono?

Los bonos se reciben en forma de código QR y podrán presentarse impresos o desde el mismo dispositivo móvil del beneficiario, al realizar la compra.

Los requisitos para obtener el bono son: ser mayor de 18 años y estar empadronado en el municipio de Alfafar. Sin embargo, no podrán ser beneficiarias las personas que no hayan canjeado la totalidad de los bonos comercios otorgados en la campaña del año 2023. Además, los beneficiarios del bono no podrán tener ninguna deuda pendiente con el ayuntamiento; se acreditará mediante declaración responsable.

Sólo podrá retirarse un bono por persona beneficiaria, con un máximo de dos por domicilio, siempre y cuando se cumplan los criterios mencionados.

Para adquirirlo, estas personas deberán rellenar y presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alfafar. Una vez presentada y comprobados los requisitos, se enviará el código QR a través de correo electrónico, que podrá ser entregado en cualquiera de los comercios adheridos a esta campaña.

Amparo Sanjuán, concejala de Comercio, explica que «para nosotros es muy importante el apoyo a la actividad comercial, esta es una ayuda económica para las familias que beneficia al comercio local de Alfafar».

Para más información, puede consultarse la ADL (Agencia de Desarrollo Local) en sus canales de comunicación y oficina. Además, el listado de los comercios locales adheridos a esta campaña, en los que podrá hacerse uso de los bonos, se puede encontrar en la web del ayuntamiento.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alfafar pretende fomentar, visibilizar y dinamizar la actividad comercial local.