Frente común en Alcublas contra la macroplanta de 500.000 placas solares

Alcublas se ha puesto en pie de guerra contra una macroplanta solar que busca instalar el 75 % de su extensión en su término municipal mientras que el resto se repartirá entre Jérica y Altura. Un total de 126 millones de euros para 457 hectáreas (900 campos de fútbol) y medio millón de paneles solares repartidos por los campos de secano del interior valenciano. Un proyecto que el vecindario se ha determinado a frenar a través de la plataforma Juntos Salvamos Alcublas: «Pretenden convertir la España vaciada en una fábrica de electricidad».

La frase es de Raúl Gálvez,vecino del municipio y pequeño latifundista con cuatro parcelas y 250 almendros. «No miro por mis intereses personales, miro por el futuro del pueblo; a mí me expropiarían esas parcelas pero mi economía no se basa en ellas. Lo que sí me duele es que el pueblo de mis padres se convierta en un campo solar», lamenta. En este sentido, la economía de Alcublas se basa fundamentalmente en la agricultura del almendro y la carrasca trufera. «Es un pequeño ecosistema de consumo de cercanía, con una agricultura que tiene cooperativa, y una cooperativa que tiene supermercado. Todo eso porque hay campos; si deja de haberlos, se acabará todo», apunta Amparo López, vecina del municipio.

López explica que la noticia cayó como un jarro de agua fría porque no hubo ninguna comunicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica con el Ayuntamiento. Se enteraron a través del BOE, y el margen de maniobra ha sido escaso: presentar directamente alegaciones, cuyo plazo termina el 4 de enero. «Sentimos mucho apego y el pueblo de ha movilizado de forma masiva por nuestras raíces culturales y emocionales», explica.

Según el proyecto especificado por la empresa promotra, Enerhi, la superficie que abarcaría la planta solar en Alcublas supondría arrancar en torno a 50.000 árboles, en su mayoría almendros. «Eso es el 30 % de la superficie agrícola de Alcublas», dice Gálvez.

Por su lado, Carlos Verdés es vecino y miembro del Club de Montaña de Alcublas. «Instalar 500.000 placas solares en un pueblo de secano es una barbaridad, no hay agua para limpiarlas», advierte. Además, explica que los árboles no solo serán los perjudicados, sino que en la superficie ocupada hay también patrimonio natural como rutas y senderos que quedarán inservibles en un mar de espejos.

La instalación está prevista a un kilómetro del casco urbano. No se verá directamente desde allí, pero sí desde uno de los enclaves más significativos de Alcublas: sus molinos. «Desde allí ya se ve un huerto solar de 7 hectáreas como una mancha negra, así que imagínate cómo será la de 457 hectáreas», dice Verdés.

En el ayuntamiento, la negativa es rotunda. PP y PSPV se han puesto de acuerdo en rechazar este proyecto de frente. El alcalde, José Luís Arce, explica que la tramitación ha pasado por encima y se ha gestado directamente entre la empresa y el ministerio, por lo que no ha podido tomarse ninguna medida.«Ahora nos encargamos de llevar todas las alegaciones al Delegación de Gobierno, y hay muchísimas porque todos se han implicado», dice Arce.