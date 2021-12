Los nervios ya están a flor de piel, y las preguntas no dejan de surgir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué número de todos los 100.000 se llevará el Gordo este año? ¿Será el mío? O lo más importante: si gano un premio de la Lotería de Navidad, ¿cuánto dinero exactamente me corresponde? No te preocupes, porque te vamos a explicar con detalle qué cantidad de dinero le corresponde a cada premio del Sorteo de Navidad para que puedas ingresarlo -y disfrutarlo claro- cuanto antes.