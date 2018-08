El Festacarrer de Ondara innova con una "cordà" de "coet gelat"

El Festacarrer de Ondara es la traca. Su 23ª edición, organizado por el Ayuntamiento de Ondara, se desarrollará en tres días, el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de septiembre. Es todo un despliegue de actividades y actuaciones relacionadas con la cultura popular valenciana: conciertos, muixerangues, juegos tradicionales, dolçainas, danzas, cordà... La presentación ha contado con la presencia del alcalde de Ondara, José Ramiro; la concejala de Cultura, Raquel Mengual; la concejala de Patrimonio, Raquel López; el edil y miembro de la Unión Musical de Ondara, Francesc Giner; el maestro de la Muixeranga de la Marina Alta, Marc Peris, y el representante de la Associació de Coeters de La Retoria y coordinador de los conciertos, Toni Miralles.

La concejala de Cultura, Raquel Mengual, ha destacado que la programación es muy completa. Ha subrayado el compromiso de "impulsar esta fiesta y que no se pierda, porque las raíces culturales son importantes para nosotros". El Festacarrer Ondara 2018 contará con la actuación de Els Al·lots de Llevant de Mallorca y de la Muixeranga de la Marina; y el intercambio de dolçaines i tabals Vila de Ondara con Les Raboses de Alzira y la Colla de Dolçaines i tabals de Ondara; los conciertos de Gem y de Roba Estesa; música con la Colla de Dolçaines i Tabals, la Unión Musical de Ondara, Dani Miquel, y la Rondalla i les Danses El Portitxol de Xàbia; la dansà popular; así como con pasacalles, talleres (de danzas populares con el Grup de Danses Ocell, y de iniciación al cohete), juegos tradicionales, mercat de la terra, visitas guiadas al centro histórico, cenas y comida "de cabasset", actuaciones; y el segundo premio de composición para dolçaina y piano Festacarrer d´Ondara (con la interpretación de Josep Alemany y David González, y al que se han presentado cinco composiciones), entre otros actos, que culminarán con el concierto "A toc de vermut" a cargo de Dani Miquel y la UMO, para acercar el Festacarrer el público infantil.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de una "cordà" para la noche del viernes 21 de septiembre, que se disparará en la calle Pintor Segrelles; previamente, se realizará el taller de iniciación al cohete (para mayores de 7 años), como ha explicado el representante de la Associació de Coeters de La Retoria, Toni Miralles. Será una "cordà" que se realizará con un tipo de cohete, el "coet gelat" que no tiene "trueno" y puede ser lanzado por personas a partir de 7 años (las paradas del cohete tienen poca intensidad; no suele quemar y no se alza mucho, siendo de esta forma una cordà "light" porque se entiende como "la única forma de poder recuperar la cordà").

Miralles también ha destacado, en el apartado musical, que los dos grupos que actúan en el concierto del sábado 22 de septiembre por la noche en la Plaza de Toros, Gem y Roba Estesa, tienen un 90 % de componentes que son mujeres, consiguiendo así el fomento de la igualdad (como se pretende por la organización).

Según ha resaltado Marc Peris, para la Muixeranga de la Marina, el Festacarrer "es una diada importante", en la que apostarán, el sábado por la tarde, por el intercambio con Els Al·lots de Llevant de Mallorca, para reforzar vínculos históricos de la Marina Alta y Baleares. Ha agradecido el apoyo y apuesta del Ayuntamiento de Ondara, y también ha agradecido a la Fundació Baleària por ayudarles a traer a la colla de Mallorca.

Por su parte, la concejala de Patrimonio, Raquel López, ha explicado que se realizarán dos visitas guiadas (una por el casco histórico y la otra recorriendo la plaza de toros y el Llavador); serán el sábado 22 de septiembre a las 11:30 y a las 17:30 horas con salida desde el Prado, y estarán guiadas por el arquitecto Josep Ahuir. Además, se aprovechará la ocasión para inaugurar en el Llavador una exposición permanente de fotos antiguas del Llavador.



En representación de la Unión Musical de Ondara, Francesc Giner ha anunciado que el concierto "A toc de Vermut" será el domingo 23 de septiembre a las 12:30 en la Plaza Mayor, a cargo de Dani Miquel y la Unión Musical de Ondara, y estará dirigido a público infantil; se ofrecerá el repertorio de Dani Miquel adaptado para banda de música, ofreciendo una propuesta muy interactiva para que los más pequeños también disfruten del Festacarrer.

El Festacarrer Ondara 2018 ofrecerá una gran muestra de actividades de nuestra cultura popular, que se celebrará en Ondara desde la tarde del viernes (el programa comienza el viernes con la presentación, el premio de composición y la cordà nocturna) hasta el mediodía del domingo (cuando culminará con el concierto "A Toc de Vermut"), siendo el sábado el día con una programación más amplia (mercat de la terra coordinado por ACO, visitas guiadas, juegos tradicionales, taller de danzas, actuación de la rondalla, dolçainas y muixerangues, dansà popular y concierto nocturno), como ha recalcado el alcalde, José Ramiro, quien ha querido expresar su satisfacción "por el trabajo realizado para recuperar en Ondara la esencia de la cultura valenciana", y ha agradecido a la concejalía de Cultura todo el trabajo realizado.

José Ramiro ha querido agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible la celebración este gran evento; la Associació Ocell, d´Ondara Colla de Dolçaines i Tabals, la Unión Musical de Ondara, el grup de Danses Ocell, la Muixeranga de la Marina Alta, la Associació de Coeters de La Retoria, y todos los demás participantes, destacando asimismo la colaboración (mediante patrocinio) de la Fundació Baleària, para posibilitar la participación del la agrupación de Mallorca Els Al·lots de Llevant, y del Institut Valencià de Cultura.