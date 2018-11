El chef Knöller y el fotógrafo Mollà presentan en Xàbia su libro de arte y cocina

Como todos los placeres, el de la cocina es efímero. Pero lo que sí permane son los libros. "Unànime" es el segundo libro conjunto del chef Bernd H. Knöller, poseedor de una estrella Michelin y dos soles Repsol en su restaurante Riff de València, y del fotógrafo Xavier Mollà. Reflexionan sobre cocina. Lo presentaron ayer en la Fundació Cirne de Xàbia. La sala estuvo atestado de público. En Xàbia, la gastronomía concita mucho interés.

Bernd plasma sus recetas y Xavi experimenta con sus instantáneas e incluso reivindica a Anna Atkins, la botánica inglesa que fue la primera mujer que publicó un libro ilustrado exclusivamente con fotografías. "A través de esa pionera, esta obra también es un homenaje a la mujer", dijo Mollà.

"Unànime" no es un recetario. Ni por asomo. Es un libro de arte. Y de arte y cocina sin artificios. "Aquí no hay trampantojos", aclaró Xavi Mollà, quien subrayó que el chef del Riff no es nada amigo de preparar sus platos para que los fotografíen. Cocina como siempre y deja que el fotógrafo capte su cocina viva, honesta y de producto fresco.

Knöller, un alemán de la Selva Negra apasionado de la gastronomía mediterránea, describe en el libro sus recetas. Lo hace con un lenguaje atinado y divertido. Y se olvida de medidas y de pasos. La cocina no es para él matemática, sino rebeldía. "Me encanta saltarme las normas, incluso si están bien establecidas", proclamó el cocinero.

En el libro, también ha participado el periodista Emilio Garrido, conductor durante años del programa de RNE 3 "La bañera de Ulises". Ha transcrito las entrevistas que los tres mantuvieron en el Riff a mesa puesta y durante largas sobremesas con Romà de la Calle, Rosana Pastor, Maria del Mar Bonet, Josep Lluís Pérez e Isabel Clara Simó. La cocina, no hay que olvidarlo, también tiene mucho de celebración de la palabra.