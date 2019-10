El gobierno de Calp (PP y Ciudadanos) llevará al próximo pleno la sanción a la empresa concesionaria de limpieza de playas por no retirar en plena temporada los arribazones de posidonia oceánica. El departamento de Playas detectó el 25 de julio que la firma no había quitado las «algas» (son plantas marinas) que se acumulaban en la orilla. No lo hizo hasta tres días después. Ahora el consistorio la multará con 6.000 euros.