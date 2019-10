Fallece un peatón de 30 años en Calp al atropellarlo una moto en la N-332

Un peatón de 30 años falleció en la medianoche del domingo al atropellarlo una moto en la N-332, en el término de Calp. El motorista no vio al viandante, que, según ha podido saber este diario, no portaba chaleco reflectante y caminaba por el arcén en el mismo sentido de la circulación, lo que está prohibido ya que no ve venir a los vehículos de frente. La moto impactó violentamente con el peatón. El motorista se fue al suelo y resultó herido.

Al lugar del accidente acudieron una ambulancia SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico ya sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 30 años. Atendió al motorista, que sufría policontusiones. La ambulancia de SVB lo trasladó al hospital de Dénia.

El atropello ocurrió en el tramo en dirección a Alicante que está justo después del desvío sur al núcleo urbano de Calp. El peatón no estaba cruzando la vía, sino que caminaba por el arcén en plena noche.