La comissió dels Encontres a Beniarbeig ha presentat el programa de la vuitena edició de les jornades organitzades en col·laboració amb l’Ajuntament de Beniarbeig. Durant l’acte han intervingut Tomàs Llopis i Francesc Mulet, els quals han explicat que enguany s’ha apostat per aprofitar la declaració del 2022 com a Any Joan Fuster per part de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu d’homenatjar l’obra i la figura de Fuster a través de les quatre conferències de què es componen les jornades.

La primera de les conferències està programada per al dijous 20 de gener amb el títol de «Matar Joan Fuster», a càrrec de Francesc Bayarri, periodista, investigador i autor del llibre homònim sobre l’atemptat terrorista de l’extrema dreta que va patir Fuster la nit de l’11 de setembre de 1981. Un fet que s’emmarca en la llarga onada d’actes terroristes, tots ells impunes, soferts per destacats intel·lectuals valencians de l’època i que en conjunt desmenteixen el relat oficial que qualifica la Transició com a pacífica.

El 3 de febrer serà el torn d’Antoni Furió amb «El País Valencià des de la Correspondència de Joan Fuster», on Furió, com a responsable editorial de les milers de cartes que formen el fons epistolar de Fuster, explicarà el diagnòstic de l’assagista sobre l’ambient social, cultural i lingüístic del País Valencià des de la immediata postguerra fins als anys vuitanta.

La tercera conferència, «Fuster, periodista i articulista», serà el 24 de febrer a càrrec d’Empar Marco, una de les veus més destacades del periodisme valencià actual. Marco mostrarà l'activitat periodística de Fuster. Una relació amb la premsa que per una part va ser una important via de difusió de les seues idees, alhora que es va convertir en una font de vetos i conflictivitat amb alguns dels principals mitjans.

El cicle es tancarà el divendres 11 de març amb «Allò que representa Fuster», a càrrec de Joan Francesc Mira, coneixedor directe de la persona i l’obra de Fuster, i de com va evolucionar el pensament i la producció literària del suecà fins a esdevenir una figura clau de la cultura i la política valenciana contemporània.

Per la seua part, Sara Gil, com a Regidora de Cultura, ha posat en valor els Encontres com a una de les aportacions més importants que fa Beniarbeig a l’agenda cultural comarcal i del bon resultat que dona la col·laboració entre el consistori, la biblioteca i la ciutadania a l’hora d’organitzar un esdeveniment d’aquest abast.

Des del punt de vista bibliotecari, Pau Banyó ha remarcat la fita anual que suposen les jornades per a una biblioteca tan modesta com la de Beniarbeig, ja que acollir tota aquesta activitat és una oportunitat única per apropar l’obra de Fuster a tots el ciutadans, no tan sols a través de la incorporació de la seua obra al fons bibliogràfic, sinó també del Club de Lectura o de les activitats que es puguen coordinar a través de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.