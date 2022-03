Una alcantarilla abierta en el Gorgos en Xàbia causa un vertido al río y al mar de fecales y de miles de toallitas

La historia de siempre. El alcantarillado que va por dentro del río Gorgos en Xàbia no deja de dar problemas. Cuando no se rompe un tramo de cloaca, salta una tapa. Ahora una boca de alcantarilla está abierta justo debajo del puente de la Vía Augusta. Es el tramo de la desembocadura. Estos días de lluvia ha pasado lo habitual: que los pluviales no dan abasto y colapsa el alcantarillado y por algún punto de la red de saneamiento brota el agua de lluvia y fecal a borbotones.

Ecologistes en Acció de la Marina Alta ha inspeccionado esta mañana la costa. Hay temporal. Y el mar ha escupido miles de toallitas de váter (esas que no deben arrojarse nunca al retrete y que obstruyen las alcantarillas). En el Primer Muntanyar y, sobre todo, en la Punta de l'Arenal (cala del Ministro), han quedado adheridas a las rocas las fibras indestructibles de estos residuos. Los ecologistas han encontrado luego el lugar de donde han salido las toallitas. Han hallado la boca abierta de alcantarillado. Aseguran que allí el hedor es muy penetrante. Han avanzado que denunciarán este problema ecológico, que amenaza la biodiversidad del río y de la costa en Xàbia, al ministerio para la Transición Ecológica, a la conselleria y a la Confederación Hidrológica del Xúquer.