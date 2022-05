Carmen Carmona García i Juan Antonio Soto Madueño eren distingits amb la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig durant l'acte de lliurament de 309 condecoracions, diplomes i distincions a diferents agents de la Policia Autonòmica, Guàrdia Civil i Policies Locals de la província d'Alacant per el seu treball de seguretat ciutadana. L'acte tenia lloc dilluns passat al Passeig de l'Estació d'Elx i fins allà es van desplaçar els agents esmentats, l'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, i l'Inspector de la Policia Local, Francisco Morell Chofre.

L'acte, presidit pel secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel Batalla, i la subdelegada del Govern a Alacant, Araceli Poblador, reconeixia la feina i els mèrits d'estos professionals de la seguretat pública. A més, es va fer lliurament de dues creus al Mèrit Policial amb Distintiu Roig (les corresponents als agents de Pedreguer), 63 amb Distintiu Blau i 62 amb Distintiu Blanc; 168 felicitacions públiques a títol individual, una felicitació col·lectiva, vuit condecoracions honorífiques i cinc diplomes de jubilació.

En el cas de la Policia Local de Pedreguer, dos agents van ser distingits amb les dues úniques creus amb distintiu roig (que es concedeixen per actes realitzats amb excepcionals qualitats de valor, i que hagen evitat situacions fundades de riscos personals). “Vam proposar en sessió plenària que estos agents, Carmen i Juan, foren condecorats perquè van salvar la vida d'unes persones que van patir l'atac d'un individu el passat 30 de juny de 2019. La rapidesa en què van arribar i la seua prompta actuació va salvar la vida a aquestes persones, amb l'ajuda posterior dels guàrdies civils Ramón María Díaz Fernández i Francisco Sag Castellano, per als quals es va sol·licitar la creu al mèrit policial amb distintiu blau”, va explicar Ferrús.

Els agents van aconseguir reduir a un jove que havia patit un brot psicòtic i que va atacar brutalment al matrimoni, ambdós d'uns 60 anys, i als mateixos policies.

Tant l'alcalde com l'inspector han donat l'enhorabona per esta distinció als agents condecorats i les gràcies per la diligència en la seua actuació per impedir que el perill i el patiment dels ciutadans de Pedreguer continuara amb un resultat més dolent que el que ja s’havia ocasionat, servint el seu comportament d’exemple a seguir.

“Comptem amb una gran plantilla de professionals a la Policia Local de Pedreguer, des de la qual s'ha apostat per la formació de tota mena. Formacions que es veuen reflectides en les complicades intervencions a què s'han d'enfrontar en el dia a dia els agents”, ha matisat Ferrús, que ha estès la seua felicitació a tots els agents condecorats, amb una menció especial als policies locals d'altres municipis d'Alacant.