Aquest serà el primer any en què es faran les entrades de bous de les Festes de Sant Jaume d'Ondara des que es va realitzar l'obra de remodelació i millora de l'accés oest de vianants al nucli urbà d'Ondara, que, entre altres carrers, va reformar el del Pintor Segrelles, lloc pel qual s'accedeix a la Plaça de Bous en les entrades de bous de Sant Jaume.

L'Ajuntament d'Ondara, a través de la Regidoria de Festes i Tradicions que dirigeix Miguel Gomis, ha contractat la dotació de les noves tanques per a millorar la seguretat de les entrades de bous en el tram de Pintor Segrelles, just abans d'entrar per la porta d'arrossegament a la plaça. Les noves tanques s'han contractat per mitjà del pla de reactivació econòmica local de 2021 que impulsa l'economia de les empreses locals. Les tanques han sigut realitzades per la Ferreria Toni i Vicent S. L., amb un pressupost de 8.800 euros més IVA, que sufraga íntegrament l'ajuntament. Amb aquestes barreres es millorarà la seguretat en les entrades de bous. La proposta es va consensuar seguint les indicacions del’Associació Cultural Taurina «Joia Llevantina d'Ondara».

Les noves tanques s'han col·locat temporalment per a realitzar la prova i garantir que estava tot correcte, de cara a la seua pròxima instal·lació en les festes de Sant Jaume, si bé ja s'han retirat del recorregut. En la visita a la instal·lació van estar presents l'alcalde, José Ramiro; el Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, i el representant de l'Associació Cultural Taurina, Javi Gómez.

Cal esmentar que, a l'igual com es fa en altres poblacions que celebren bous al carrer, durant la setmana de Festes de Sant Jaume es col·locarà albero en el tram del carrer Pintor Segrelles des del cantó del pont del Prado fins a l'entrada a la porta d'arrossegament, a fi d'anivellar amb arena la calçada a l'altura dels rastells i evitar escalons en el recorregut de l'entrada.