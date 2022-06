Un piquete de Ecologistes en Acció de la Marina Alta ha acudido esta mañana al extremo norte de la playa del Arenal de Xàbia. Los ecologistas han desplegado pancartas y han pedido a los bañistas que no se zambulleran en ese tramo de la turística playa. Incluso han recurrido a la ironía. "No es un jacuzzi; es el emisario roto", se podía leer en una de las pancartas. Se refería a que el emisario submarino está roto a 30 metros de la orilla (la EPSAR ha asegurado que no se produce contaminación y que reparará la rotura de forma urgente) y allí mana el agua residual ya tratada en la depuradora.

Ecologistes en Acció sostiene que al permitir el baño en ese zona de la playa se pone en riesgo la salud de los bañistas. De hecho, ha presentado una denuncia en el juzgado de Dénia contra la EPSAR y el Ayuntamiento de Xàbia y pide al juez que decrete la medida cautelar de cerrar esa parte del Arenal.