«He llegado a ser el cocinero que soy gracias a este territorio. A veces me preguntan que qué me debe esta tierra. Yo respondo que nada, que soy yo el que se lo debe todo». Quique Dacosta confesó que el secreto de su genial cocina son el producto y la autenticidad. «Bebo de las esencias más próximas. Y cuando hablo de la belleza de la cocina no me refiero a la estética sino a otra cosa. Hablo de la autenticidad del moscatel, del raïm de pastor, del pescado de descarte, de la gamba roja...»

Dacosta desgranó las claves de su cocina mientras su mano derecha, Juanfran Valiente, creaba maravillas gastronómicas. Los tres platos que presentaron en Alere/Dolia fueron las huevas de bogavante («las algas son la verdura que acompaña a los productos del mar», desveló Valiente), un arroz que era una interpretación ingeniosa y deliciosa del «arroz fallido» de los pimientos rellenos y un guiso con cacahuetes, moscatel y anguilas. Quique Dacosta siempre sorprende.