Compromís per Dénia celebra un any més, de forma independent als actes institucionals, el tradicional acte polític del 9 d’octubre a la plaça Jaume I. Començarà a les 12.30h i, com sempre, hi haurà parlaments reivindicatius i polítics “en defensa del valencianisme i els valors de la vertadera esquerra valenciana”, ha dit Agustí Espí, secretari local del col·lectiu. Com cada any, el col·lectiu realitzarà una ofrena de a l’estàtua de Jaume I al so de la muixeranga, amb dolçaina i tabalet.

Enguany, l’acte estarà conduït pel diputat de Compromís a la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana i pel portaveu del grup municipal i candidat a l’alcaldia el 2023, Rafa Carrió. Tots dos, reivindicaran el valencianisme i realitzaran un repàs de la política municipal, comarcal i nacional. Agustí Espí, secretari local, convida a tota la ciutadania a participar en aquest acte que commemora la nostra fundació com a poble i reivindica la consciència de pertànyer a un territori amb una particular tradició històrica, cultural i política.