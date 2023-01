La celebració de la tradicional Benedicció d’Animals a Ondara en honor a Sant Antoni tindrà lloc el diumenge 22 de gener de 2023; un acte que estarà organitzat per l’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara, amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Anna i de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Miguel Gomis.

Any rere any, són centenars les persones que es congreguen al Prado perquè els seus animals i mascotes siguen beneïts. Hi haurà una concentració de cavalls per a realitzar una cercavila des de les 11 hores pels carrers del poble. A les 12 hores serà la missa, i a la seua finalització, s’arreplegarà la imatge de Sant Antoni en l’Església, i es traslladarà enfront del Prado, perquè el rector d’Ondara procedisca a la popular benedicció d’animals s les 13 hores. Es tracta una tradició molt arrelada a Ondara.

D’altra banda, el dissabte 21 de gener a les 16:30 hores els Carreters i Cavallistes d’Ondara realitzaran una cercavila pel poble (Baixada de l’arbre), arribant al Prado a les 17 hores. Hi haurà servei de barra des de les 17:30 hores, i l’inici de la foguera serà a les 20 hores. Els Festers del Crist 2023 han organitzat per al dissabte la celebració del sopar tradicional de Sant Antoni al recinte del Prado. Serà a les 21:30 hores. Els tiquets per al sopar es poden adquirir en els Festers del Crist 2023 o en l’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara (16 euros per persona).