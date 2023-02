El secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, va visitar Pedreguer el passat divendres, per tal de reunir-se amb l'alcalde, Sergi Ferrús, per a fer un seguiment dels projectes que s'estan duent a terme al municipi, gràcies al finançament i la col·laboració de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

D'una banda, Aguilar va poder conèixer el projecte elaborat per rehabilitar l'edifici del Centre Artístic Musical, aprofitant l'avinentesa per fer una visita a l'edifici. La Conselleria d'Habitatge ha concedit a l'Ajuntament 500.000 euros per fer front a aquesta rehabilitació, dins del Pla Conviure, d'ajudes per la reforma, rehabilitació i actuacions urbanes.

Aquesta restauració, el projecte de la qual va ser la proposta més demanada per la ciutadania en els pressupostos participatius de 2021, consisteix en la rehabilitació integral de l'edifici, mantenint-se les façanes principals per estar protegides. Es mantindran les plantes existents, creant un nou nucli de comunicacions accessible, creant espais a doble alçada i oberts a l'exterior, i promovent l'ús de la música a la planta primera i la cambra, així com mantenint l'ús de cafeteria a la planta baixa, amb una zona habilitada per a concerts dins de la pròpia cafeteria, i connectant l'edifici amb el contigu, el repés, destinat com a punt d'informació turística.

El projecte abasta, doncs, dos edificis, els quals es destinaran per una banda a la música i cafeteria, mentre que l'altre donarà un ús de punt d'informació i trobada.

Pel que fa al Centre Artístic Musical, la planta baixa planteja un espai cobert a doble alçada connectat directament a l'exterior, que servesca com a vestíbul i connexió amb el nucli de comunicacions i cafeteria, així com amb el punt d'informació. Aquest nucli de comunicacions disposarà d'escala i ascensor, així com donarà accés a un magatzem en planta baixa i als lavabos a les plantes superiors. La cafeteria disposarà també d'espai de bar, escenari de concerts i lavabos per als clients, així com cuina i espai de magatzem propis.

A la primera planta hi ha una sala de música amb accés al balcó de façana i a la cambra una sala polivalent.

D'altra banda, el secretari autonòmic va tindre oportunitat de visitar el pis que l'ajuntament ha adquirit gràcies al conveni signat amb la seua conselleria de tanteig i retracte. Un acord que permet al consistori optar en primer lloc quan es ven un habitatge i hi ha compradors interessats. Aquesta vivenda passa a formar part del parc d'habitatge social de Pedreguer de què fins ara no disposava; ara s'elaborarà un reglament de cessió per tal que estiga a disposició de les famílies amb més necessitats.

Aguilar ha destacat el fet que només s'han adquirit 5 habitatges en la província d'Alacant a través del tanteig i retracte, siguent la de Pedreguer la primera de la Marina Alta.

L'adquisició de la vivenda, que ha suposat una despesa de 72.000 euros, ha estat íntegrament subvencionada per la Conselleria d'Habitatge, dins del Pla ADHA, de subvencions a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges.

Aguilar, que ha signat en el Llibre d'Or de la Vila de Pedreguer, ha manifestat que "pobles com Pedreguer estan desenvolupant un gran treball en matèria d'habitatge. I això és molt d'agrair en una comarca fortament colpejada per les males polítiques immobiliàries que necessiten de la col·laboració de les institucions públiques per a implementar un nou model d'hàbitat".