La Xara y Jesús Pobre son pueblos hechos y derechos. Invocan el verso de Estellés: "per sempre poble". Y tienen población, identidad e historia propia. Hay muchos municipios en la Marina Alta y en la Comunitat que con mucha menos población tienen la condición de municipio. "Pero para nosotros todo son barreras. No es justo que no podamos evolucionar", afirmó anoche en el pleno de Dénia la concejala socialista Maite Pérez, que es también alcaldesa de la Xara.

El pleno aprobó una moción que respalda los anhelos de estos núcleos, que desde 1999 son entidad local menor de Dénia (fue un paso hacia el autogobierno, pero sus vecinos piensan que es una pantalla ya superada), de segregarse y tener autonomía total. El acuerdo lo impulsaron las propias Eatim (Entidad de ámbito territorial inferior al municipio). El pleno de la Xara aprobó el pasado 14 de diciembre y el de Jesús Pobre el 24 de enero mociones en las que pedían a las Corts que modificara el artículo 9 de la Ley de Régimen Local, que es el que les impide segregarse de Dénia. También reclamaron el apoyo el pleno dianense. Y el pleno de Dénia avala a sus dos entidades locales. El acuerdo salió adelante con el voto a favor del equipo de gobierno, del PSPV. Los alcaldes de Jesús Pobre, Javier Scotto, y de la Xara son concejales socialistas de Dénia. Arte urbano para animar a descubrir la esencia de la Xara El citado artículo 9 es un muro para estos pueblos. Establece la obligación para segregarse del municipio "madre" que el núcleo esté a más de 5 kilómetros en línea recta y que tenga una población superior a los 2.000 habitantes. Otro requisito es que se acredite que el número de habitantes no desciende. Cuando Jesús Pobre fue Mongolia "Hay pueblos en la Marina Alta que tienen menos de 2.000 vecinos y menos habitantes que nosotros", expuso Maite Pérez. El pleno de Dénia también reclama al Congreso de los Diputados que suprima el mínimo de 5.000 habitantes para convertirse en municipio que fija el artículo 13 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Para estos pueblos ya fue un hito lograr en 1999 el estatus de entidad local. Hasta entonces habían sido pedanías y barriadas de Dénia. Ahora aspiran a segregarse y convertirse en pueblos con todas las de la ley.