El passat 21 de març es va presentar el projecte Empreses per la Igualtat, a la Casa de la Cultura de Pedreguer, amb la participació de Maria Such Palomares, Directora General de l’Institut de les dones; Patricia Gonzálvez Rodríguez, de la Direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant; Rosario Donderis Sala, gerent de CREAMA, i Sergi Ferrús Peris, alcalde i regidor d’Igualtat de l’Ajuntament de Pedreguer.

A l’acte també van assistir representants d’algunes de les empreses que hi participen, entre elles Solar Avances y Sistemas de Energía, S.L, Tacte Social, S.L., Rolser, S.A., Pons Química, S.L., i Casa Vigar, S.L. Aquestes han signat un compromís amb les institucions per tal de treballar dins dels seus entorns en la igualtat i la lluita contra la violència de gènere.

L’objectiu principal del projecte Empreses per la Igualtat és promoure la implicació de les empreses en la promoció de la igualtat entre dones i homes i la consecució d'una societat lliure de violència de gènere.

Es tracta d'una iniciativa d'innovació en l'àmbit de la col·laboració públic-privada i la responsabilitat social corporativa que vol treballar a partir de les següents línies d'actuació:

- Sensibilització en matèria d’Igualtat a l’àmbit laboral.

- Foment de l’ocupació de les dones.

- Facilitar la inserció laboral de les dones en situació de vulnerabilitat.

- Compliment dels drets laborals en matèria d’igualtat salarial, seguretat i salut laboral, assetjament sexual o per raó de sexe, i conciliació laboral i familiar.

- La prevenció de les violències masclistes.

Una de les línies estratègiques del projecte Empreses per la Igualtat serà l'ocupació de les dones com a peça clau. Actualment, l’accés i reconeixement de les dones al mercat laboral encara presenta barreres i desigualtats respecte al dels homes. Aquesta situació afecta en major mesura a determinats grups de dones, especialment les travessades per diferents factors socials que augmenten el seu grau de vulnerabilitat, com la classe social, el nivell d’estudis, la cultura, l’edat, responsabilitats de grups familiars, i la violència de gènere.

Fer front als desavantatges laborals que pateixen les dones és configurar una societat més igualitària i amb oportunitats per a tota la població.

Per això, l’Ajuntament de Pedreguer i la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta conjuntament amb CREAMA, orquesten aquest projecte, una eina que organitzen i coordinen els agents implicats en la incorporació laboral, amb especial menció al teixit empresarial.

El teixit empresarial és un element clau, i aquestes empreses tenen clar el seu compromís amb la igualtat, la convivència i el benestar social. La seua participació tindrà un impacte positiu en la consecució dels drets de les dones i en la contribució activa d’aquestes a la societat i l’economia.

Aquest projecte s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (O.D.S.), en concret el 17 d’Aliances per aconseguir els objectius i, òbviament, el 5 d'Igualtat de Gènere, que contempla l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible aprovada per l'ONU el 2015.