Se nota que a la alcaldesa de Calp, Ana Sala, le gustan "los secretos" (que no se malinterprete: el grupo). Esta tarde, en su proclamación como candidata de Somos Calpe, el partido fundado por su marido, Benito Sánchez Martos, Ana Sala ha subido a la tarima al ritmo de "A tu lado". La canción empieza así: "He muerto y he resucitado..." La alcaldesa ha venido a decir que ha acabado su martirio, que deja atrás "el sufrimiento" que han padecido ella y su familia. Ha explicado que ha dado el paso de dejar el PP, el partido que no la ha querido de candidata, y de ser candidata de una nueva formación para darle a los calpinos "la oportunidad" y "la libertad" de poderla votar.

También ha hecho suyo un comentario que le han dedicado en las redes sociales y que viene a decir que ella era la interina y que el titular de la plaza de alcalde ha vuelto. Quien ha vuelto es César Sánchez, el "nuevo" alcaldable popular, quien ha estado cuatro años de diputado en Madrid tras ser antes alcalde dos legislaturas en Calp. "Es un comentario gracioso. Seré la interina, pero por experiencia estoy preparada para presentarme a esta oposición. Tengo el derecho de presentarme". Ha afirmado también que Somos Calpe, en cuya candidatura estarán los dos concejales de Ciudadanos Juan Manuel del Pino y Rebeca Merchán, "es un partido nuevo sin personas nuevas". "Somos un partido de futuro. Lo viejo está en otro lado". Y ha insistido en que ha sido víctima de "una conspiración" y de "un chantaje permanente" urdidos en el PP. A la presentación de Ana Sala han acudido unas 300 personas. En la sala, se habían colocado 208 sillas. Hay gente que se ha quedado de pie. Han intervenido el fundador de Somos Calpe, Benito Sánchez, quien ha dicho que el partido es "un instrumento" y que él intervenía hoy por primera y última vez. Ha sido el más enfático al afirmar que esta nueva formación no nacía "como comparsa, sino para ganar las elecciones". Mientras, Juan Manuel del Pino ha asegurado que el se enrolaba en Somos Calpe por "lealtad" a la alcaldesa. La parafernalia electoral de Somos Calpe se ha desvelado hoy. El color corporativo es el rosa, que, según la alcaldesa, "es tendencia en esta primavera verano", y la imagen son los flamencos. Mientras, el "A tu lado" va a ser el sonsonete electoral que acompañe a Ana Sala. También hoy se han repartido hojas de afilación. Y hay una cuota llamada "hooligan" para forofos y fanáticos de Ana Sala. Sube a 50 euros al año. La cuota "generosa" es de 30 euros, la "premium" de 15 euros y la ordinaria de 8. Estas interioridades de los partidos siempre tienen su miga. Ana Sala ha insistido en que Somos Calpe es para ella una suerte de curación. "Me ha dolido mucho lo que me han hecho. Hoy lo supero, pero como me han tratado no se lo deseo a nadie"