Dissabte, 8 d'abril del 2023.

Estimat diari:

T'escric des de l'autobús, concretament des del nord de la província de Castelló. Estic tan emocionada! Després de dues horetes de viatge, acabem de parar a sopar i és fascinant percebre la il·lusió que desprenen els nostres rostres 🤩; una emoció que, sens dubte, es veia fins i tot a l'hora de col·locar les maletes a l'autobús. Per a moltes i molts de nosaltres és la primera vegada que anem a París, i fer-ho amb la nostra Banda fa que siga encara més especial.

Ara que tornem a estar de camí, vaig a intentar trobar la postura 🤪 i descansar perquè ens esperen uns dies més que interessants 😌. Bona nit!

‌

Diumenge, 9 d'abril del 2023.

Mare meua, estic morta! 🥱

Acabem de gitar-nos, i estem tan cansats i cansades 😴! Sobre les cinc de la vesprada ens hem instal·lat als hotels i després hem conegut un poc el centre de París amb el nostre guia Youssef. Hem visitat la Cathédrale de Notre Dame, que és preciosa 😍, i després de conèixer la interessantíssima història d'aquesta part parisina, hem caminat fins al Quartier Latin per a sopar. Finalment, hem agafat el metro, que, sens dubte, ha sigut una experiència més que divertida 😂, i ens hem dirigit cap a La Défense, que és on es troben els nostres hotels.

Per fi estem ací! Pensava que el viatge en autobús em resultaria molt més dur, però 22 hores amb la meua Banda no en són suficients per a cansar-me 🤪! M'he rist tant... Demà més i millor 👏🏼.

‌

Dilluns, 10 d'abril del 2023.

NO TINC PARAULES, diari! 😶

Hui hem anat a Disneyland París i soc incapaç d'expressar el que he viscut. He compartit moments amb gent molt menuda, però he de confessar que la meua il·lusió s'assemblava molt a la seua 🤩. L'ambient a Disney és tan únic i especial que sols puc dir que vull anar-hi mil vegades més. I sobre la nostra participació a la cavalgata... BRU-TAL. Encara em costa creure que hem actuat entre les atraccions 🎡 i els milers d'oients, i em sent tan afortunada per comptar amb una Junta Directiva i un mestre que han fet possible tot açò... 💘

‌

Dimarts, 11 d'abril del 2023.

Quin dia més complet 😌.

Hui hem vistat els llocs més emblemàtics de la capital francesa, com per exemple la Torre Eiffel i l'Hôtel National des Invalides 🗼🕌, i a la vesprada hem anat a Montmartre, on hem pogut tastar les crêpes originals 🤤. Finalment, hem gaudit d'un creuer al riu Sena i hem vist els il·luminats monuments de París sota la llum de la lluna 🌛. No me'n vull anar d'ací!

‌

Dimecres, 12 d'abril del 2023.

Quan pense que un dia és insuperable, el següent ho és encara més! Ens ha plogut bona cosa, i fins i tot hem tingut moments de granís ❄️, però res ha sigut un impediment per a seguir disfrutant.

Ens hem dividit en dos grups, i mentre un visitava el Lóuvre i l'Île Saint-Louis 👀, la gent de l'altre hem tornat a Disney. Hem gaudit moltíssim i a la nit ens hem emocionat amb l'espectacle de llums i focs artificials 🎆. És tan fort tot açò!

‌

Dijous, 13 d'abril del 2023.

Com que algunes ciutats de França, com ara París, es troben en una situació constant de manifestacions, hem preferit dirigir-nos cap a Orlèans i fer una visita express 😌. És una ciutat relativament menuda, però molt acollidora!

Ens trobem de nou a l'autobús i he de dir que pràcticament tota la Banda està roncant 🤪. Benissa ens espera!

‌

Divendres, 14 d'abril del 2023.

Són les sis del matí i ens trobem a Benicarló, on estem fent l'última parada. Cap a les deu estarem a Benissa, i sembla que esmorzar és la millor manera de posar fi a este viatge tan especial 🥪.

Ara sí, toca descansar i recuperar-nos, que demà inaugurem les Festes de Benissa 🎊. Fins ací aquesta experiència que de segur que mai oblidarem! 💘