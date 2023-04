Otra alcaldada de Ana Sala. La alcaldesa de Calp ha ordenado hoy a un policía local que impida entrar en su despacho a dos trabajadoras municipales (son cargos de confianza). El agente las ha abordado cuando entraban en el ayuntamiento y les ha dicho que la alcaldesa había decidido que no volvieran a sus puestos de trabajo. Sin embargo, las dos asesoras no han recibido el cese (Ana Sala tiene la potestad para destituirlas) y, además, han preguntado al secretario y a recursos humanos y, al menos esta mañana, no se las había apartado de sus funciones.

Esta claro que la alcaldesa castiga a estas trabajadoras por ir en la candidatura del PP que lidera César Sánchez. Las asesoras son Xenia Torres, la número tres de la lista, y Tamara Piñero, que va de suplente. Ni siquiera les permite entrar en el despacho a recoger sus efectos personales. No es la primera vez que la alcaldesa, que se ha dado de baja del PP e irá de candidata de un partido independiente tras preferir los populares que su alcaldable fuera César Sánchez, tiene uno de estos arranques despóticos. Las dos trabajadoras están consultando con expertos en derecho laboral para saber si es legal impedirles acceder a su puesto de trabajo sin estar cesadas. Afirman que ellas no van a abandonar sus funciones y que mañana intentarán de nuevo entrar en su despacho. La alcaldesa ya destituyó a dos concejales, Domingo Sánchez e Hilde Backaert, y a otra asesora, Carol Sanders, cuando supo que no era la candidata del PP. Además, en una tensa junta de gobierno, la emprendió a gritos con la concejala Pilar Cabrera (es la presidenta local del PP y la número dos en la lista de César Sánchez). Ana Sala apartó de la junta a esta edil. Ahora la ha tomado con estas dos asesoras. La purga continúa. Ana Sala va camino de no dejar títere con cabeza y quiere hacerle todo el daño posible al que hasta hace nada era su partido. Todos los concejales populares y los asesores van en la lista de César Sánchez. Nadie del PP ha acompañado a la disidente Ana Sala en su órdago.