La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha participado hoy en Dénia en la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. Ha charlado con los integrantes de la asociación AFIMA, que da voz a los afectados por estas dolencias en la Marina Alta. La ministra ha mostrado mucha empatía y ha revelado que conoce muy de cerca esta enfermedad.

"Mi madre está diagnosticada de fibromialgia y he visto la incomprensión que sufren los enfermos. Es muy difícil diagnosticarla. Parece que no existe, pero sí que existe", ha afirmado Morant, que ha señalado que su madre no pudo acudir siquiera al acto en el que ella recogió la cartera de ministra. "Esta enfermedad interrumpe la vida de quienes la padecen".

Diana Morant ha asegurado que el Gobierno está destinando el doble de presupuesto a la investigación médica. Ha precisado que las investigaciones en cuanto a la fibromialgia y la fatiga crónica se centran en las nuevas formas de diagnóstico, la base neurológica, los tratamientos farmacológicos y en mejorar la atención integral.