Broche y brocha gorda. La expopular Ana Sala, ahora líder de Somos Calpe, ha abrochado la alcaldía. Lo ha hecho con los votos de PSOE y Compromís. Los concejales de estos partidos, así como los de Somos Calpe, han mostrado la papeleta con el nombre de Sala. Querían disipar dudas sobre posibles deserciones de última hora.

La alcaldesa ha lucido un broche de bisutería que representaba un flamenco. Es más que una anécdota. Los flamencos de les Salines y el color rosa se han convertido en sus marcas electorales. Ana Sala ni olvida ni perdona. Que la apartaran de candidata del PP para colocar a César Sánchez, el exalcalde y este mandato diputado del PP en el Congreso, le sentó como un tiro (y no es una hipérbole). Creó Somos Calpe. "No sabíamos qué podía salir. Sí que notábamos que había mucho cariño en la calle", ha dicho hoy. Logró seis concejales (un resultado superlativo) frente a los ocho del PP de César Sánchez. El pacto con PSOE (tres ediles) y Compromís (dos ediles, que le han dado hoy sus votos, pero que, de momento, no entran en el gobierno) la ha aupado de nuevo a la alcaldía.

Es la triunfadora. Pero hoy no ha apelado a la reconciliación. Al contrario. "He sido víctima de una tentativa de asesinato político", ha denunciado. "Yo fui la víctima y otros fueron los verdugos". Ana Sala ha cargado con dureza contra el PP.

Ana Sala ha agradecido a Guillermo Sendra, el líder del PSOE, y a Ximo Perles, el candidato de Compromís, su "generosidad". Ha asegurado que ambos han tenido que soportar "enormes presiones".

"Quiero ser la alcaldesa de todos los calpinos. Mi despacho está en la calle", ha concluido.

Mientras, César Sánchez ha insistido en que, pese a que va de 4 en la lista del PP por Alicante al Congreso de los Diputados, su sitio está en Calp. "No pienso irme nunca de mi pueblo. Voy a estar aquí, al pie del cañón", ha asegurado. Relegado a la oposición, ha insistido en que "lo mejor que le podía haber pasado a Calp era que gobernara el PP en minoría y haciendo de esta legislatura la del diálogo y el consenso".

Sánchez no ha felicitado a Ana Sala ni en el discurso ni tras acabar el pleno. La alcaldesa tampoco ha hecho por rebajar la tensión. Es un mal síntoma que la munícipe y el líder del partido con más concejales ni se dirijan la palabra.

Guillermo Sendra ha negado que el pacto de socialistas y valencianistas con Ana Sala esté vacío de contenido y solo responda al propósito de apartar a César Sánchez de la alcaldía. "El escenario político nos ha dado la oportunidad de luchar en primera línea. No podíamos quedarnos en la retaguardia", ha dicho, y la verdad es que ese lenguaje bélico no ha desentonado nada en un pleno de brocha gorda. Ha aseverado que el pacto se sustenta en mejorar la vida de los calpinos, superar el modelo de especulación urbanística del PP (Ana Sala, antes que alcaldesa, fue concejala de Urbanismo del PP) y defender la ecología y la sostenibilidad.

Mientras, Ximo Perles ha señalado que Compromís se incorporará al pacto "de forma progresiva". Considera que todavía hay que reconstruir puentes de confianza. Ha hecho un llamativo símil. Ha dicho que no votar a la expopular Ana Sala era algo parecido a la "omisión del deber de socorro en un accidente". Y ya que el pleno tenía cierta atmósfera de novela negra, él tambien ha dado su pincelada. "El PP de la provincia ha intentado matarme políticamente", ha denunciado.

Por su parte, el candidato de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha subrayado que él y su compañero Toni Tur tienen "principios" y no los van a sacrificar por "una silla" en el gobierno local. Han votado a su candidato. Son los únicos que no han entrado en la polarización Ana Sala-César Sánchez. Quiles ha manifestado que la alcaldesa "llevaba toda la vida en el PP" y que no ha cambiado de la noche a la mañana de ideología.