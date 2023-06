"Ponlo bien claro: el año que viene no volvemos a Xàbia". El enfado de los pocos bañistas que se han asomado hoy a la playa del Arenal de Xàbia es de aúpa. No se han metido en el agua. Desde la mañana de ayer ondea la bandera roja tras detectarse contaminación fecal. "No sé ni para qué venimos. Estaremos un rato tomando el sol y nos volveremos al hotel", ha comentado un jubilado de Madrid que está con su esposa pasando una semana de vacaciones en el hotel Villa Naranjos.

El perfil de esta pareja es un poco el de la mayoría de los bañistas que estos días de finales de junio acuden a la playa del Arenal. "El hotel está lleno. De Madrid, hemos venido bastantes personas mayores. Tenemos una semana para disfrutar del mar y ya llevamos dos días sin poder bañarnos. La piscina del hotel está hoy a tope. Pero no venimos a eso. Venimos a bañarnos en el mar". 13 Llegan a la orilla de la playa otros jubilados. El tema de conversación es el mismo. Todos están cabreadísimos por el cierre al baño del Arenal, la playa familiar de Xàbia (es la única de arena). "El año que viene nos vamos a Benidorm. Allí no tienen estos problemas", comenta una turista. "Además, el barco hace un ruido infernal. Aquí no se puede estar". El barco al que se refiere es el de las obras de reparación de emisario submarino de aguas depuradas. Los bañistas también coinciden en que es "una vergüenza" que estas obras, que lleva a cabo la Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), se hayan dejado para el verano. "Tienen todo el año y es ahora, cuando llegamos los turistas, cuando se ponen a hacer obras". Los pocos bañistas que plantan la sombrilla en la orilla advierten también que otros jubilados que están ahora en Xàbia han cogido el autobús y han ido a la playa de la Grava, en el puerto. "Pero no es lo mismo. Para nosotros y para las familias con niños pequeños el Arenal es la playa ideal. No hay otro igual en Xàbia. Los cantos rodados son más incómodos y allí en seguida el agua te cubre". La playa está hoy prácticamente vacía. El ayuntamiento espera los resultados de las nuevas analíticas. La playa podría reabrirse a mediodía si esos análisis revelan que se ha disuelto totalmente el posible vertido fecal.