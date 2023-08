Des de hui mateix, els carrers de Gata de Gorgos es convertixen en un autèntic museu d’art a l’aire lliure amb la vintena edició d’Art al Vent, una iniciativa que celebra dos dècades d’art urbà tèxtil; la primera edició es va celebrar l’any 2004 i ni la pandèmia la va poder detindre.

La present edició omplirà d’art els balcons del carrer la Bassa fins al pròxim 3 de setembre, amb un total de 63 obres. El seu coordinador, Josep Ginestar, definix esta iniciativa com «la manifestació d’art tèxtil a l’exterior més important de l’estat espanyol». De fet, la mostra s’ha convertit en una referència, ja que són múltiples els pobles valencians que han adaptat esta activitat als seus programes culturals.

La temàtica principal de la present edició és la terra i la natura. Les 63 obres l’abordaran gràcies al treball dels artistes participants procedents de 15 nacionalistats diferents. Entre els països participants en aquesta edició, Xina, Itàlia, Mèxic, Argentina, Regne Unit, Espanya, Japó, Brasil, Estats Units, Alemanya, Xile, Suècia, Egipte, Marroc i França; destaca la participació d’onze obres procedents d’autors italians.

Esta diversitat internacional «porta el nom de Gata arreu del món», va reconéixer la regidora de Cultura, Àngels Soler, durant la presentació de la iniciativa a principis d’esta setmana. De fet, Ginestar va voler aprofitar l’acte per a agrair, també, la generositat dels autors participants perquè ho fan de manera altruista.

Per al municipi de Gata de Gorgos és, sens dubte, la seua activitat «cultural i turística més important» perquè «afecta positivament a la població al rebre cada any milers de visitants», explica Ginestar.

Dos dècades d’evolució

La proposta artística d’Art al Vent va començar l’any 2004 amb un lligam social i històrica. Ginestar vol recordar que la iniciativa és una «relectura d’una tradició del municipi: penjar cobertors des dels balcons de les cases en els dies de festa».

Ixe va ser el germen d’este festival d’art urbà que ha anat evolucionant al llarg de les dos últimes dècades. En un principi, les obres exposades eren més pictòriques però, en l’actualitat, són exclusivament art tèxtil. Per al seu coordinador, un dels fets rellevants, que van impulsar el festival, va ser l’aposta per la qualitat envers la quantitat: «S’ha reduït el nombre d’obres en comparació en edicions anteriors, però han guanyat en qualitat».

Programació cultural

L’Ajuntament de Gata de Gorgos ha preparat una programació cultural complementària al festival d’art que pretén convidar a la gente del poble —també als visitants— a eixir al carrer durant les nits d’estiu. Entre les activitats programades, hi ha música, cinema, visites guiades i, fins i tot, el primer taller-encontre d’art tèxtil i llata programat per al 18 d’agost. Seran una oportunitat per gaudir de l’oci alhora que descobrir les obres participants en la vintena edició d’Art al Vent.

En este sentit, la regidora vol convidar al veïnat de la comarca i turistes de la zona «a visitar Art al Vent i gaudir de l’art, de les activitats i de tot el poble de Gata».