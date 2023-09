La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Pedreguer ha decidit ampliar l’equip professional de l’Escola Infantil Municipal la Glorieta amb motiu de l’obertura d’una nova aula d’1 a 2 anys.

Amb aquesta ampliació, es desdoblarà l’aula d’1 a 2 anys i, per tant, el municipi podrà comptar amb més places de matriculació disponibles al llarg del curs escolar per a més xiquets i xiquetes.

A més a més, amb la intenció d'apropar encara més l'escoleta a la comunitat educativa usuària, l'equip professional docent ha estrenat també un blog on tothom podrà veure, en paraules dels responsables, "qui som, on estem, com són les instal·lacions, què anem fent... entre altres coses. Prompte també apareixerem a les xarxes socials: Facebook i Instagram".