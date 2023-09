Primer minuto del primer pleno de la legislatura en Calp y primer encontronazo. Saltan chispas. La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, se ha quedado a nada de expulsar al portavoz del PP, César Sánchez. Le ha advertido dos veces. Ha llegado a pedir a la policía local que se acercara por si llegaba la tercera advertencia y echaba a Sánchez de la sesión.

La corporación ha guardado un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia machista. El portavoz popular ha pedido luego intervenir. Ha dicho que era una cuestión de orden. La alcaldesa le ha dicho que nanay, que no tenía la palabra y que no era el momento. Le ha dicho que esperara a ruegos y preguntas. También ha lanzado que no iba a permitir que Sánchez se erigiera en "protagonista del pleno".

El portavoz del PP le ha pedido flexibilidad y ha aclarado que lo que quería plantear era que se guardara también otro minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del terremoto de Marruecos.

La alcaldesa le ha reprochado que el minuto de silencio se guardó ayer en la puerta del ayuntamiento y "no se le vio por aquí". Sánchez ha replicado que cuando hay un asesinato machista se hace un acto de repulsa también en la puerta del consistorio y luego se guarda silencio antes de empezar la sesión plenaria.

Ha habido reacciones en los otros grupos ante este enganchón. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha calificado de "lamentable" que no se deje intervenir en el pleno. Ha instado a Compromís y PSOE, ahora socios de gobierno de Ana Sala, a que pongan de su parte para que se pueda debatir sin cortapisas.

El portavoz del gobierno local y de Compromís, Ximo Perles, ha apuntado que el debate sobre cuestiones que no están en el orden del día debe realizarse en ruegos y preguntas.

El encontronazo tiene, claro, mucho fondo. La alcaldesa y el líder popular están a la greña. El PP eligió a Sánchez y no a Ana Sala, munícipe en la anterior legislatura, para liderar su candidatura en Calp. Sala fundó el partido Somos Calpe y logró un excelente resultado electoral (seis ediles frente a los ocho del PP). Con el apoyo de PSOE y Compromís, ha mantenido la alcaldía. Ahora Ana Sala y César Sánchez, compañeros de partido hasta no hace tanto, se las tienen tiesas. Lo suyo se presume irreconciliable.