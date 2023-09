Hui, 27 de setembre, celebrem el Dia Mundial del Turisme amb la mirada posada en el lema escollit per l’Organització Mundial del Turisme enguany: ‘Turisme i Inversions verdes’. Una crida a l’acció perquè la comunitat internacional –governs, administracions, institucions financeres i sector privat- ens unim en una nova estratègia d’inversió turística basada en el desenvolupament sostenible i conscient del paper que el turisme juga en l’equilibri social, mediambiental i econòmic.

Quines solucions i polítiques poden ser aplicades pels governs per a assegurar un futur sostenible que siga alhora competitiu i favorable per a les persones i el planeta?

Tenim davant un repte i una oportunitat que la ciutat de Dénia no va a deixar passar de llarg. De fet, portem ja anys treballant en estratègies i polítiques públiques encaminades a aconseguir un model de ciutat en què el desenvolupament s’abraça amb la sostenibilitat i les persones i el seu benestar són el centre.

En l’àmbit turístic, hem treballat el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) de la ciutat de Dénia: un programa l'objectiu del qual és la transformació de les destinacions turístiques cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, amb els ODS com a eix. El PSTD de Dénia inclou un total de 13 accions, l'execució de les quals serà finançada íntegrament per fons Next Generation EU amb un pressupost de 3 milions d’euros.

Estes accions dissenyades per l'Ajuntament de Dénia pivoten entorn de quatre eixos: la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat.

Així mateix, hem creat el Pla de Sostenibilitat Turística “La gastronomia: recepta d’un futur sostenible / #TastingLife”, validat pels agents econòmics, socials i polítics de la ciutat, que permetrà situar la gastronomia sostenible i la dieta mediterrània com a eixos de l’evolució del model turístic de la ciutat i en qual tenen un especial protagonisme el producte i els productors locals.

Per tal de desenvolupar esta estratègia local, la unió amb el sector turístic privat és crucial: per a fomentar accions conjuntes que afavorisquen un desenvolupament econòmic sostenible del sector; per garantir la conservació de l’entorn i el valor natural i cultural del nostre territori; per a impulsar la comunitat local amb esdeveniments com el D*na Festival Gastronòmic, el projecte “Bancalet” de Ciutat Creativa, el Dénia Festival de les Humanitats o el foment de l’ocupació en el sector; per a establir canals de diversificació de l’economia local que la preserve d’una dependència excessiva del sector turístic, totalment desaconsellada; i per a promoure la nostra identitat local, la qual cosa no sols atrau turistes interessats en experiències úniques, sinó que també enforteix l’orgull de denieres i deniers cap a la nostra destinació.

Seguim avançant en el camí de la sostenibilitat -no entenem un altre-, essencial per a aconseguir un equilibri entre el desenvolupament econòmic i la preservació de l’entorn i la identitat pròpia.